Le KACM quitte l’élite Quelles leçons à tirer ?

11/06/2019 Khalil Benmouya

Le KACM quitte officiellement la première division suite au nul concédé face au WAC, trois partout, et à la victoire du MAT à Rabat aux dépens de l’AS FAR par deux buts à zéro. Un aboutissement normal vu les mauvais résultats enregistrés par le club de la ville ocre et la gestion catastrophique de son comité et de tous ceux qui ont fait de l’équipe une propriété privée.

De retour à ce match comptant pour la dernière journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1, le Wydad a ouvert le score à la première minute de jeu par le biais de Babatoundé. Les locaux ont égalisé à la 12e minute par Amimi avant de marquer un deuxième but treize minutes plus tard par Zahraoui. Le WAC, soutenu par son public, est revenu au score avant la pause grâce à Zouhair Moutarajji.

De retour des vestiaires, l’arbitre Jayid a accordé un penalty aux locaux qu’Amimi a réussi à transformer. Toutefois et à six minutes de la fin, Nahiri a remis les pendules à l’heure. Pour rappel, le KACM ne tenait pas son sort entre ses mains, car même en cas de victoire, il fallait attendre la défaite du MAT à Rabat, chose qui n’a pas eu lieu, puisque les hommes de Sektioui l’ont emporté par deux buts à zéro, assurant par la même occasion leur maintien parmi les grands.

Suite à ce résultat, le KACM accompagne le CRA en seconde division. Ils seront remplacés par le RBM et le RCAZ.

A souligner que la fin du match a connu des actes de vandalisme de la part d’une partie du public qui pointe du doigt le comité comme étant le principal responsable de ce fiasco.

Lors de la conférence de presse d’après-match, Bennis a présenté ses excuses au public marrakchi. Il a invité les responsables du club à tirer les leçons de cette pénible épreuve et à conjuguer leurs efforts pour permettre au KACM de revenir le plus tôt possible à la cour des grands.