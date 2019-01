Le KACM battu à domicile : Le vandalisme du public safiot dépasse les limites

15/01/2019 Khalil Benmouya

Le KACM s’est incliné à domicile par deux buts à un face à l’OCS pour le compte de la quatorzième journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1. Un début raté pour Aziz El Amri qui disputait là son premier match à la tête du staff technique du club marrakchi et qui espérait réaliser un résultat positif pour redonner confiance à son groupe. Le match fut entaché d’incidents regrettables causés par une partie du public safiot, et ce malgré la victoire de son équipe. On a appris dans ce sens, de sources bien informées, que lors de leur intervention pour assurer l’ordre à l’intérieur et à l’extérieur du stade, des agents des forces de l’ordre ont été blessés.

Pour ce qui est des dégâts matériels, des centaines de sièges ont été saccagés en plus des locaux sanitaires et autres biens du Grand stade de Marrakech. Des actes de vandalisme qui n’ont pas lieu d’être, d’autant que le club safiot menait au score lorsque certains énergumènes ont commencé à tout casser sur leur passage.

Pour ce qui est de la rencontre, après une première mi-temps très tactique, les visiteurs sont parvenus à marquer à deux reprises, à la 55e minute par le biais de Zakaria Lahlali puis un quart d’heure plus tard suite à un coup franc de Yahia Atiatallah. Les locaux n’ont réussi à réduire le score que trois minutes avant la fin du match par Amine Mahri, enregistrant ainsi une nouvelle défaite.

Au terme de cette rencontre, Aziz El Amri a souligné qu’il a besoin de temps pour tout remettre en place, que l’équipe dispose de joueurs de talent en mesure de redresser la situation lors des matches à venir.