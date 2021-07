Le KAC chez les amateurs

La Botola Pro D2 arrive à son terme

11/07/2021

Le Kénitra Athletic Club (KAC) et le Wydad de Témara (WST) ont été relégués officiellement en division amateurs, en se classant respectivement à la 15è et à la 16è positions, à l'issue de la 30è et dernière journée de la Botola Pro D2 "Inwi".



Le KAC a quitté la deuxième division suite à sa défaite jeudi par 1 but à 0 face à un concurrent direct, le Tihad de Casablanca (TAS), qui a récolté les trois points de la rencontre lui permettant d'égaler le nombre de points (35) de son adversaire avec un avantage au classement grâce à la différence de buts.



Pour sa part, le Wydad Témara, lanterne rouge avec 20 points, a connu son sort bien avant les autres, et ce dès la 27è journée. Sept équipes jouaient le maintien lors de cette dernière journée. Il s'agit du Raja de Béni Mellal (RBM), de la Jeunesse de Benguerir (CJBG) et du KAC qui comptaient 35 points, du Kawkab de Marrakech (KACM), du Racing de Casablanca (RAC) et de l'Association de Salé (ASS) avec 34 points, ainsi que du TAS qui n'avait récolté que 32 unités.

Cependant, les rencontres KAC/TAS (0-1) et ASS/RBM (1-1), qui opposaient quatre équipes concernées par la relégation, ont permis de faire durer le suspense jusqu'au dernier souffle afin de déterminer le deuxième club qui accompagnerait le WTS.

Il est à rappeler que l’Olympique de Khouribga (OCK), sacré champion de la D2 avec 54 points, et la Jeunesse sportive Salmi (53 pts) ont été promus officiellement en Botola Pro D1 "Inwi" de football, respectivement lors de la 29è et la 28è journées de la deuxième division.



Résultats

CJBG-JSS : 2-0

OCK-IZK : 0-0

RAC-SM : 1-0

WST-OD : 2-2

CAK-WAF : 1-2

KAC-TAS: 0-1

UTS-KACM: 1-3

ASS-RBM: 1-1

Classement

1-OCK : 54 pts (promu en D1)

2-JSS : 53 pts (Promu en D1)

3-WAF : 49 pts

4-UTS : 48 pts

OD : 48 pts

IZK: 41 pts

7-SM: 40 pts

8-CJBG: 38 pts

9-KACM: 37 pts

RAC : 37 pts

11-RBM: 36 pts

CAK: 36 pts

13-TAS: 35 pts

ASS : 35 pts

KAC : 35 pts

16- WST : 20 pts