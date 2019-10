Le “Joker” en tête du box-office

08/10/2019

Le très attendu "Joker" des studios Warner s'est propulsé en tête du box-office nord-américain ce week-end avec 93,5 millions de dollars de recettes malgré des polémiques sur ses thématiques violentes, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Le film de Todd Phillips sur les origines de l'ennemi juré de Batman, avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, a été couronné par la plus haute récompense à la Mostra de Venise.

Il a cependant rapidement suscité une polémique aux Etats-Unis avant même sa sortie, certains redoutant que le film puisse inciter à la violence, mettant en cause l'empathie dont fait preuve Todd Phillips à l'égard de son héros.

Loin derrière, en deuxième position, vient le film d'animation sino-américain "Abominable" avec son yéti magique Everest, qui a empoché 12 millions de vendredi à dimanche.

Troisième avec huit millions, "Downton Abbey", l'adaptation au cinéma de la série télévisée narrant les péripéties de la famille Crawley et de ses domestiques.

Les strip-teaseuses de "Queens", qui volent leurs riches clients de Wall Street, avec Jennifer Lopez, Constance Wu et Cardi B au casting, sont quatrièmes avec 6,3 millions de dollars.

"Ça: Chapitre 2", la suite du film d'horreur adapté du roman de Stephen King, arrive cinquième en ajoutant 5,4 millions à ses recettes.