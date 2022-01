Le Japon veut des restrictions pour les troupes américaines sur son sol

06/01/2022

Le ministre japonais des Affaires étrangères a demandé jeudi à Washington d'envisager de restreindre les mouvements des troupes américaines dans l'archipel nippon, en raison d'une flambée des cas de Covid-19 sur leurs bases et autour de celles-ci.



Lors d'un échange téléphonique avec le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, Yoshimasa Hayashi lui a "fermement demandé de renforcer les mesures pour éviter une propagation des infections", selon un communiqué du ministère japonais des Affaires étrangères.



M. Hayashi a appelé M. Blinken à "envisager de restreindre les sorties" des troupes américaines au Japon, "pour apaiser les inquiétudes des riverains", du fait de la dégradation de la situation sanitaire sur les bases américaines dans le pays, toujours selon ce communiqué.



Près de 1.000 cas de Covid-19 ont été enregistrés depuis le 15 décembre sur les bases américaines d'Okinawa hors personnel japonais sur place, ont précisé jeudi à l'AFP les autorités de ce département situé à la pointe sud-ouest du Japon. Hors militaires américains, les cas se multiplient aussi parmi la population civile d'Okinawa: 623 cas ont été enregistrés mercredi dans ce département, presque trois fois plus que la veille. Le gouverneur d'Okinawa, Denny Tamaki, va demander au gouvernement japonais d'autoriser de nouvelles restrictions contre le virus dans le département.



M. Tamaki accuse les militaires américains d'être à l'origine de cette flambée locale du coronavirus, notamment parce que ceux-ci échappent aux strictes règles japonaises de dépistage et de quarantaine pour toutes les personnes arrivant dans le pays. Le chef de la diplomatie japonaise avait aussi exhorté le mois dernier l'armée américaine à appliquer les règles sanitaires japonaises.



Les forces américaines au Japon (USFJ), qui ont renforcé entretemps le dépistage de leurs arrivants, ont précisé jeudi dans un communiqué avoir encore durci leurs mesures anti-Covid à l'échelle du pays. Ces mesures comprennent notamment le port obligatoire du masque à l'intérieur et en dehors des bases et la nécessité d'un test négatif pour des sorties.



La présence des soldats américains est mal vécue depuis des décennies par une partie de la population japonaise, surtout à Okinawa où la majeure partie d'entre eux sont concentrés. La crise sanitaire est devenue une autre source de crispations entre Tokyo et Washington concernant les forces américaines au Japon. Une controverse similaire avait déjà éclaté en 2020 à Okinawa, où des bases avaient fini par devoir se confiner.



Jusqu'à présent, le Japon a été modérément atteint par la pandémie et par la vague Omicron. Mais le nombre de nouveaux cas quotidiens remonte dans le pays depuis fin décembre: quelque 2.600 mercredi, un plus haut depuis plus de trois mois.