Le HUSA veut renouer avec ses années de gloire

01/09/2022

Le Hassania d'Agadir (HUSA) caresse le rêve de renouer avec ses années de gloire quand il a été sacré champion du Maroc deux années de suite en 2002 et 2003 et espère entamer sous de bons auspices la saison 2022-23 de la Botola Pro D1 "Inwi".



Pour y parvenir, la formation soussie vient de s’engager avec l'entraîneur brésilien Marcos Paqueta qui a succédé à Abdelhadi Sektioui.



Dans une déclaration à la MAP, le vice-président du HUSA, Mohamed Ali Bouhajra, a souligné que le choix du nouvel entraîneur n’est pas fortuit mais il est plutôt dû à son parcours de formation distingué et à sa méthode de travail qui est en harmonie avec le projet sportif du club, qui vise à revenir bientôt sur le podium.



Selon M. Bouhajra, Paquita sera accompagné d'un staff technique composé de ses compatriotes André Lima en tant que premier adjoint et Marcelo Marcalo en tant que préparateur physique, tandis que le poste de deuxième entraîneur adjoint a été confié à Abdel Karim Al-Jinani.



Pour l’entraîneur des gardiens de but, le choix a été porté sur Alaa Al-Maskini qui a exercé la saison dernière au sein du Wydad de Casablanca.

Au niveau de l’effectif du club, le vice-président a souligné que l'entraîneur Paquita a décidé de renoncer aux services de plusieurs joueurs.



M. Bouhajra s’est également arrêté sur le déroulement du programme de préparation du club qui se passe selon lui dans de très bonnes conditions, et qui a été marqué par deux séances d’entraînement quotidiennes aux annexes du Stade Adrar, ainsi que par un match amical contre l’Ettifaq Marrakchi.



"Le club veut rompre avec les résultats négatifs et occuper la place qui lui échoit, d’autant plus que le Hassania dispose de tous les ingrédients pour être une équipe compétitive ", conclut M. Bouhajra.



Par Hajar Raddi (MAP)

​Fiche technique

– Nom du club : Hassania Union Sport d’Agadir

– Date de création : 1946

– Couleurs du club : Rouge et blanc

– Stade : Grand stade d’Agadir (45.480 places)

– Président du club : Habib Sidinou

– Entraîneur du club : Marcos Pakita

–Palmarès :



Botola : Champion lors des saisons 2001-02 et 2002-03

Coupe du Trône : Finaliste en 1962-63, 2005-06 et 2018-19

–Principales recrues: Badreddine Abyir et Ayoub Lakhdar.