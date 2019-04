Le HUSA surclasse le WAC

Le Hassania d'Agadir s'est imposé, jeudi à domicile, face au Wydad de Casablanca sur le score de deux buts à un, en match de mise à jour de la 24ème journée du Botola Maroc Telecom Pro 1 de football.

Les locaux ont ouvert le score à la 38ème minute par le biais du Palestinien Tamer Seyam, auteur d'un tir splendide qui n'a laissé aucune chance au portier wydadi, Réda Tagnaouti. En deuxième période, le remplaçant Karim Berkaoui a réussi à doubler la mise pour le Hassania à la 59ème minute, avant que le Wydad ne réduise le score dix minutes plus tard (69ème) grâce au Nigérian Michel Babatunde.

Malgré cette défaite, le WAC reste leader avec 52 points, et garde une avance de 9 unités sur son dauphin, le Raja de Casablanca (43 pts), tombeur mercredi de l'Ittihad de Tanger (1-0).

Pour sa part, le club soussi fait son retour au podium, grâce à ces trois points, et pointe désormais à la 3ème position (36 pts).