Le HUSA renoue avec la victoire

Le MAS stoppe l’élan du DHJ

24/10/2021

Le Hassania d'Agadir (HUSA) a obtenu 3 points en s'imposant par 1 but à 0 contre le Youssoufia de Berrechid (CAYB) au Grand stade d'Agadir, samedi pour le compte de la 7e journée de la Botola Pro D1. Le HUSA l'a emporté par 1 but à 0 après avoir fini la première moitié de la rencontre sur un score nul. Les Gadiris ont débloqué le compteur à la 66e minute avec le seul but du match, signé Abdessamad Niani.



Parmi les joueurs de Berrechid, l'arbitre a infligé un carton jaune à Soufiane Aznabet (59e) et Hamza Buihamghet (63e).



Suite à cette rencontre, au classement provisoire, le HUSA, 8 points, se hisse à la septième place, tandis que le CAYB recule à la dixième place du classement avec 7 points.



Lors de la prochaine journée de la Botola Pro D1, le Hassania d'Agadir évoluera à l'extérieur face au Chabab de Mohammédia (SCCM), tandis que le Youssoufia de Berrechid jouera l'Olympique de Safi (OCS) .



Dans l’autre match disputé samedi, le Maghreb de Fès (MAS) s'est octroyé 3 points, en s'imposant clairement par 3 buts à 0 face au Difaâ d'El Jadida (DHJ) au complexe sportif de Fès. Déjà en tête à la pause (1-0), les Massaouis ont enfoncé le clou pendant la deuxième partie, faisant évoluer le score à 3-0.



Les Jaune et Noir ont débloqué le compteur à la 42e minute avec une réalisation de Louis Autchanga. Ils ont par la suite augmenté leur avance avec une réalisation d'Hamza El Janati à la 65e minute et un penalty inscrit par Demba Camara à la 86e minute.



Grâce à cette victoire, le MAS (11 pts) se hisse à la quatrième place, tandis que le DHJ reste à la troisième place avec 14 points.



Pour rappel, cette sixième manche devait se poursuivre hier avec la programmation du match OCS-SCCM. Mardi, trois confrontations sont à l’ordre du jour, à savoir OCK-RCOZ (16h00), IRT-MCO (18h15) et Raja-FUS (20h30). Mercredi, la JSS donnera la réplique à la RSB (18h15), tandis que le lendemain jeudi, l’ASFAR croisera le fer avec le WAC.