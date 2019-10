Le HUSA, premier qualifié au dernier carré de la Coupe du Trône

Le Hassania d'Agadir a validé sa qualification en demi-finales de la Coupe du Trône grâce à sa victoire (0-1) face à l'Ittihad de Tanger, lors d'un match disputé mardi au Grand stade de Tanger. Les joueurs du HUSA ont arraché la victoire lors des prolongations sur un but de Soufiane Bouftini qui a réussi à transformer un penalty obtenu à la 105è minute.

A noter que le HUSA devait s’envoler hier pour la Zambie pour affronter dimanche prochain le club de Green Eagles pour le compte du match aller des huitièmes de finale bis de la Coupe de la Confédération CAF, ultime étape avant l’entame de la phase des poules. Sachant que pour le compte de ce même tour, le second représentant du football national dans cette C2 continentale, la Renaissance sportive de Berkane s’est rendue au Madagascar pour jouer également dimanche le club de Fosa Juniors.

Retour à la Coupe du Trône avec la programmation de deux rencontres hier. Le Tihad Athletic Sport de Casablanca devait affronter l'Ittihad de Khemisset alors que le Moghreb de Tétouan devait croiser le fer avec Rapide Club Oued Zem.

La dernière rencontre des quarts de finale opposera ce soir à partir de 19 heures au stade El Abdi à El Jadida le Difaâ Hassani El Jadidi au Chabab Atlas Khénifra.

Il convient de souligner que des huit clubs qui ont disputé le tour des quarts de finale, seul le DHJ avait remporté le titre. C’était en 2013 aux dépens du Raja après recours aux tirs au but (5-4), le temps réglementaire et les prolongations s’étaient soldés sur un nul blanc.

Le choc des Raja au Complexe Mohammed V

Le Complexe Mohammed V à Casablanca qui vient de rouvrir ses portes abritera, ce soir à 17 heures, le match de la mise à jour de la première journée du championnat Botola Pro D1 de football qui opposera le Raja de Casablanca au Raja de Béni Mellal.

Il s’agit de la première sortie des Verts, contrairement aux Mellalis, fraîchement promus, qui avaient perdu leur premier match face au Moghreb de Tétouan par 2 à 0.