Le HUSA et la RSB déroulent d’entrée en Coupe de la Confédération

03/12/2019 Mohamed Bouarab

Les deux représentants du football marocain en Coupe de la Confédération CAF, le HUSA et la RSB, ont réussi, dimanche devant leurs publics respectifs, leur entrée en matière lors de la phase de poules.

Pour le compte de la journée inaugurale du groupe C, la Renaissance de Berkane n’a pas trop fait dans les détails, s’offrant la modeste formation béninoise du FC ESAE sur le large score de 3 à 0, tandis que le Hassania d’Agadir a eu raison (groupe D) du club nigérian d’Enyimba par 2 à 0.

Poussée par son fidèle public présent en grand nombre au stade municipal, l’équipe berkanie, finaliste de la précédente édition de la C2 continentale, a honoré son statut de favori, en déroulant devant un adversaire qui ne faisait pas le poids en cédant le pas dès la première demi-heure de jeu. Ainsi, l’ouverture du score a été l’œuvre de Zaïk Kerrouch (26è) avant que Hamdi Laâchir ne double la mise (32è), résultat qui a permis à la RSB d’aborder la seconde période dans de parfaites dispositions.

Au cours de cette seconde mi-temps, les Berkanis, sans trop appuyer sur le champignon, sont restés maîtres du jeu, voyant leurs efforts récompensés par une troisième réalisation, signée Ouattara à quatre minutes de la fin du temps réglementaire.

Une belle victoire qui permet à la RSB d’occuper la pole position du groupe (3 pts) devant le club zambien de Zanaco et son homologue congolais de DC Motema Pembe qui se sont neutralisés plus tôt dans la journée, un partout.

Comme précité et à l’instar de la RSB, le HUSA a battu, au Grand stade d’Agadir, Enyimba par 2 à 0, buts signés Karim El Barkaoui à la 14è et Malik Cissé à la 19è minutes. Une victoire qui n’a pas été appréciée comme il se doit par une frange du public soussi qui a scandé le nom de l’entraîneur limogé, Miguel Gamondi. D’ailleurs, le nouveau coach, M’Hamed Fakhir, n’a pu prendre place sur le banc de touche du HUSA, vu que la séparation avec le technicien argentin n’est pas réglée pour de bon.

Au classement, c’est le HUSA qui mène le bal avec trois unités au compteur, suivi des Ivoiriens de San Pedro et des Algériens de Paradou AC qui s’étaient contentés d’un nul blanc (1 pt), au moment où Enyimba ferme la marche (0 pt).

Pour ce qui est de la seconde journée programmée dimanche prochain, les deux clubs marocains seront sommés de confirmer leur bonne entame en dehors de leurs bases. La RSB se déplacera ce mercredi en Zambie pour jouer Zanaco, alors que le HUSA ira à Alger pour croiser le fer avec Paradou AC.

Il y a lieu de signaler en dernier lieu que les deux premiers de chaque groupe se qualifieront au tour des quarts de finale.







Tournoi de l’UNAF



La sélection marocaine U20 s'est imposée face à son homologue algérienne sur le score de deux buts à zéro, dimanche au stade El Kerem de Tunis, en match de la dernière journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF).

Les poulains de Zakaria Aboub ont ouvert le score par Mehdi Moubarik dès la première minute sur penalty. Yassine Tamoudi est parvenu à inscrire un second but pour les Nationaux en deuxième période (75ème).