Le HCP dresse le bilan de la situation de la femme au Maroc

Sous-utilisassion de la main d'œuvre féminine

09/03/2019

Dans une note d’information rendue publique à l’occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée la veille, le Haut-commissariat au plan (HCP) a présenté la situation de la femme en matière d’autonomisation, d’amélioration de sa condition de vie, d’éducation, de formation, de soins de santé, de violence, d’activité économique ou encore de prise de décision.

L’effectif des femmes au milieu de l’année 2018 est estimé à 17,67 millions, représentant un peu plus de la moitié de la population du Maroc (50,1%). Chez les moins de 15 ans, près de 49% sont de sexe féminin et parmi les 60 ans et plus, cette proportion atteint presque 51%.

En 2017, 18,4% des chefs de ménage sont des femmes dont 22,8% vivent seules. Elles sont plus âgées que les hommes chefs de ménage (50,1% ont plus de 54 ans contre 37,4%) et dirigent des ménages de plus petite taille. 7 femmes chefs de ménage sur dix sont veuves ou divorcées et 65,6% parmi elles sont analphabètes et la majorité (75%) est inactive.

La mortalité maternelle qui culminait a 332 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes en 1992 a diminué de près de 66% en vingt ans, passant à 112 décès pour 100.000 naissances vivantes en 2010. En 2017, ce ratio n’est plus que de 72,6 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes, soit une réduction de 35% par rapport à 2010. Cette réduction a concerné les deux milieux de résidence.

Toutefois, le taux de mortalité maternelle en milieu rural reste deux fois plus important qu’en milieu urbain. Et pour cause, la carence de consultations prénatales en milieu rural, où 20,4% des femmes enceintes n’en ont pas bénéficié en 2018, contre seulement 4,4% en milieu urbain. En plus, de grandes disparités persistent en ce qui concerne l’accouchement dans un établissement de santé. Ainsi, 73,7% de femmes enceintes en profitent en milieu rural contre 96% en milieu urbain, selon les résultats de l’Enquête nationale sur la population et la santé familiale de 2018.

La fécondité a chuté de 4,46 enfants par femme en 1987 à 2,2 enfants en 2014, enregistrant une intensité aussi basse que celle de la France de 2 enfants par femme. La fécondité rurale a chuté de 5,95 enfants par femme en 1987 à 2,5 en 2014, et celle urbaine est tombée à 2 enfants par femme, se situant ainsi en dessous du seuil de remplacement des générations.

Le nombre de mineurs mariés avant l’âge de 18 ans a baissé de 12,8% au cours de la dernière décennie, passant de 55.379 personnes en 2004 à 48.291 personnes en 2014. Les filles demeurent les principales concernées par ce type de mariage avec un taux de 94,8% (45.786 filles) du total des unions impliquant des mineurs. En plus, presque le tiers des filles mineures mariées (32,1%) a déjà au moins un enfant et que la grande majorité des filles non célibataires (87,7%) sont des femmes au foyer.

Malgré le progrès accompli, une fille de 7-12 ans sur dix est non scolarisée en milieu rural et 14,8% des jeunes filles de 15 à 24 ans sont analphabètes contre 7,2%des garçons du même âge. En 2014, six femmes rurales sur dix demeurent analphabètes contre 35,2% d’hommes ruraux et 30,5% de femmes citadines.

Selon les données de l’Enquête nationale sur l’emploi de 2018, le taux d’activité des femmes est d’à peine 22,2% au niveau national. Il représente en terme relatif, un peu moins que le tiers de celui des hommes (70,9%). De plus, les femmes subissent le chômage plus intensément que les hommes. Leur taux de chômage, en continuel accroissement, demeure largement supérieur à celui des hommes (14 contre 8,4% en 2018).

L’activité féminine se caractérise aussi par sa précarité. En 2017, près de 40,5% des femmes actives occupées (contre 9% d’hommes) sont des aides-familiales qui ne touchent aucune rémunération. Aussi, seuls 8,9% des employeurs et 14,1% des indépendants sont des femmes.

Par ailleurs, plus du quart des jeunes âgés de 15 à 24 ans, soit 1,7 million de jeunes Marocains, ne travaillent pas, ne sont pas à l’école et ne suivent aucune formation dont 80% sont des femmes.

L’accès des femmes aux postes supérieurs et aux postes de responsabilité au sein de l'administration publique est d’environ 22% en 2016 (selon le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration). Elles sont représentées par 81 femmes sur 395 députés au Parlement.

En 2012, les femmes consacraient 7 fois plus de temps que les hommes aux activités domestiques, et les contributions des hommes se limitent principalement aux activités à l’extérieur du domicile. Par ailleurs, les filles de 7 à 14 ans consacrent 3,4 fois plus de temps que les garçons aux tâches domestiques.

En 2009, le taux de prévalence de la violence à l’égard des femmes, tous contextes confondus, atteint 62,8% (67,5% en milieu urbain et 56% en milieu rural),55% dans le contexte conjugal et 32,9% (40,6% en milieu urbain) dans les lieux publics, et 23% des femmes ont subi un acte de violence sexuelle à un certain moment de leur vie. Les jeunes femmes âgées de 18 à 24 ans sont les plus touchées par les violences toutes formes confondues : 70,3% au niveau national, 79,3% en milieu urbain et 60,4% en milieu rural.