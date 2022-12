Le HCP constate une hausse de l’activité des services marchands non financiers au 3ème trimestre

16/12/2022

L’activité des services marchands non financiers aurait été en hausse au troisième trimestre 2022 et devrait relativement maintenir cet élan positif au terme du dernier trimestre de l’année, d’après les résultats des enquêtes trimestrielles de conjoncture réalisées auprès des entreprises par le Haut-commissariat au plan (HCP).



En effet, selon les estimations de 66% des patrons sondés par l’organisme public, le secteur des services marchands non financiers serait en hausse lors du dernier trimestre.



L’évolution positive serait imputée à une hausse des activités de «Télécommunications», d’«Hébergement et restauration», des «Transports aériens» et des «Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes», d’après la publication de l’institution publique.



Ce même secteur aurait connu un taux d’utilisation des capacités de prestation (TUC) de 75%, des carnets de commandes évalués à un niveau normal par 72% des patrons ainsi qu’une stabilité de l’emploi selon 50% des patrons sondés, constate la même enquête.



Une croissance moindre des services marchands non financiers au 4ᵉ trimestre



En ce qui concerne le quatrième trimestre 2022, seuls 32% des chefs d'entreprise anticiperaient une hausse de l’activité globale, soit une baisse de 18% selon le Haut-commissariat.



Ce pronostic serait dû à la prévision d’une évolution positive des activités d’«Hébergement et restauration» et de «Transports terrestres et transport par conduites» mais aussi à la baisse anticipée des activités de «Transports aériens» et de «Location et location-bail», constate l’enquête.



Oussama Maleh

(Stagiaire)