Le Guatemala réitère sa position immuable en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume

11/08/2022

Le ministre guatémaltèque des Relations extérieures, Mario Adolfo Bucaro Flores, a affirmé que son pays est un « allié fiable et sûr » du Maroc en Amérique centrale, plaidant pour la consolidation des liens de coopération économique entre les deux pays qui célèbrent cette année le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques. Mario Bucaro a également réitéré la position immuable de son pays en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume et de sa souveraineté sur le Sahara, mettant en exergue les « nombreuses choses qui unissent le Maroc et le Guatemala, plus spécialement des liens d’amitié historiques » (…) Interrogé sur le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume, le ministre guatémaltèque a affirmé que « nous soutenons depuis 2007 la position très claire du Maroc » pour préserver sa souveraineté sur ce territoire, d’abord parce que « nous, les Guatémaltèques, avons également été victimes de conflits et de processus complexes de perte de territoire » national. Mario Bucaro a défini trois postulats qui fondent la position de son pays basée sur « la loyauté et l'alliance du peuple guatémaltèque avec le peuple du Maroc ». Le premier postulat est en rapport avec la souveraineté du Maroc qui ne dépend pas d'autres puissances ou d'autres pays. Le deuxième postulat a trait à la préservation de la paix dans la région et enfin le Guatemala « va dire au monde que nous allons toujours être du bon côté de l'histoire » dans cette question. Au volet économique, le ministre a plaidé pour que le Guatemala devienne la porte d’entrée du Maroc vers un marché de 270 millions d’habitants (Amérique centrale, Caraïbes, etc.), ajoutant que les investissements de son pays sont très forts dans les Caraïbes et que le Guatemala.