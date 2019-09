Le Guatemala pour une solution au Sahara qui respecte l'intégrité territoriale du Maroc

22/09/2019 Libé

La République du Guatemala a exprimé vendredi son appui à une solution pour le différend autour du Sahara qui respecte la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. «Le gouvernement de la République du Guatemala appuie les efforts du Maroc en faveur de la recherche d'une solution politique pour résoudre ce différend régional et considère que l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume du Maroc en 2007 constitue la base réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à un résultat négocié entre les parties, dansle cadre du respect de l’intégrité territoriale du Maroc et de sa souveraineté nationale», a affirmé, vendredi à Rabat, le vice-ministre des Relations extérieures du Guatemala, Luis Fernando Carranza Cifuentes, lors d'un point de presse conjoint à l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita. La République du Guatemala «salue les efforts de S.M le Roi Mohammed VI pour la paix et la stabilité à travers le monde», et reconnaît l'action du Souverain en faveur de la promotion de la coopération Sud-Sud, a déclaré le responsable guatémaltèque en précisant que le gouvernement guatémaltèque est disposé à renforcer ses liens de coopération avec le Maroc. «Je tiens à renouveler la disposition de mon pays à renforcer les liens de coopération avec le Royaume du Maroc», a-t-il indiqué.Il a également précisé que ses entretiens avec Nasser Bourita ont été l’occasion d’aborder les questions d’intérêt commun et d’examiner les moyens de consolider la coopération bilatérale, par le biais, notamment, de l’augmentation des échanges commerciaux et des investissements. Pour sa part, Nasser Bourita a rappelé que les relations entre le Maroc et le Guatemala sont«très positives et fondéessur l’amitié et la solidarité ». «Le Royaume du Maroc et la République du Guatemala entretiennent des relations très positives et fondées sur l’amitié et la solidarité», a-t-il précisé en notant que les deux pays vont célébrer en 2021 le 50ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, ajoutant que les deux parties ont convenu de préparer cet événement en convoquant la commission mixte économique, en multipliant les rencontres sectorielles et en identifiant des actions de coopération dans divers domaines, notamment l’économie et la culture. Le Maroc et le Guatemala se sont également félicités de la richesse et de la densité de leur dialogue politique qui couvre de nombreux domaines, a-t-il noté, ajoutant que les deux pays ont réitéré leur soutien mutuel par rapport aux questions stratégiques. A cet égard, Nasser Bourita a souligné que le Royaume du Maroc félicite le Guatemala et le Belize pour avoir adopté un processus pacifique de résolution de leur différend territorial et ce, en soumettant cette affaire à la Cour internationale de justice dans la perspective de la consolidation desrelations d’amitié et de coopération entre les deux pays voisins. «Le Royaume du Maroc appuie les efforts entrepris de bonne foi par la République du Guatemala en vue d’une solution pacifique à cette question etsalue sa volonté de compromis visant à maintenir de bonnes relations bilatérales avec le Belize», a-t-il poursuivi, relevant que le Royaume suit «avec intérêt» ce différend insulaire et maritime et soutient les initiatives prises par le gouvernement guatémaltèque à ce sujet