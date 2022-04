Le Groupe socialiste proteste vivement contre sa privation du temps qui doit lui être imparti

27/04/2022

Questions orales à la Chambre des représentants

Le Groupe socialiste à la Chambre des représentants a vivement protesté contre sa privation de son temps légal pour poser des questions orales et riposter aux réponses des ministres, et ce lors de la séance de questions orales tenue lundi 25 avril courant. Après la confusion quant à la fixation du temps imparti aux ripostes, la présidence de la séance a cru que le Groupe socialiste avait dépassé le temps qui lui était accordé et a empêché l’intervenant au nom du Groupe de l’USFP de prendre la parole. Pour cette raison, le Groupe socialiste a protesté contre ce comportement, mettant en garde la présidence de la séance contre cet abus.