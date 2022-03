Le Groupe socialiste interpelle Chakib Benmoussa sur la réouverture des piscines et l’ augmentation du budget de l’ animation culturelle dans les établissements scolaires

13/03/2022

Le Groupe socialiste à la Chambre des représentants a adressé une question orale au ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, à propos de la réouverture des piscines sur l'ensemble du territoire national.



En effet, les députés ittihadis Abderrahim Chahid, El Hassane Lachguar et Fadel Brass ont interpellé, au nom du Groupe socialiste, le ministre de tutelle sur les mesures que son département compte prendre pour la réouverture des piscines afin que les équipes sportives puissent reprendre leurs activités.



Les parlementaires de l’USFP ont mis l’accent sur un paradoxe : au moment où le gouvernement a récemment autorisé la réouverture des stades de football au public, les piscines sont toujours fermées aux amateurs de la natation, et ce malgré la chute du nombre des cas de Covid-19.



Le Groupe socialiste a également expliqué que la fermeture des piscines jusqu'à présent a privé les conseils communaux de ressources importantes et de nombreux amateurs et professionnels de la natation de reprendre leurs activités sportives en prévision des prochaines compétitions locales, continentales et internationales.



Il a assuré que cette fermeture affecte négativement les résultats des professionnels de la natation lors des compétitions sportives, et prive les citoyens, en particulier les habitants des villes non côtières, de leur droit aux loisirs. Par ailleurs, le Groupe socialiste à la Chambre des représentants a adressé une autre question orale au ministre de l'Education nationale concernant cette fois-ci la faiblesse du budget de l’animation culturelle dans les établissements scolaires.



Ainsi, au nom du Groupe parlementaire de l’USFP, les députés Abderrahim Chahid et Hayat Laaraych ont interpellé Chakib Benmoussa sur les mesures que son département envisage de prendre en vue d’augmenter le budget de l’animation culturelle dans les établissements scolaires, étant donné que celle-ci joue un rôle important dans la formation et le développement de la personnalité des élèves.



Le Groupe socialiste a noté que malgré l'importance de l’animation culturelle, les établissements scolaires disposent d'un budget limité, ce qui les empêche d'organiser un nombre suffisant d'activités culturelles et récréatives.



T.M