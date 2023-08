Le Groupe socialiste demande la comparution de la ministre de l'Economie pour donner des explications sur la hausse des prix des carburants

25/08/2023

Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants a demandé la comparution de la ministre de l'Economie et des Finances devant les députés de la Nation afin de donner des explications sur la hausse des prix des carburants.



Dans une lettre adressée à la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants, le président du Groupe socialiste, Abderrahim Chahid, a souligné que les sociétés de distribution des produits pétroliers liquides ont procédé à l’augmentation des prix des carburants plusieurs fois en l’espace de 10 jours seulement, dérogeant ainsi à la règle exigeant de revoir à la baisse ou à la hausse les prix une fois tous les 15 jours.



L’Opposition ittihadie a affirmé que le gouvernement poursuit «sa politique d'indifférence, laissant le secteur des carburants entre les mains des sociétés de distribution, et ce en dépit de la publication de rapports du Conseil de la concurrence mettant en évidence l'existence d'arguments selon lesquels ces sociétés de distribution des produits pétroliers ont enfreint aux règles de la concurrence ».



Dans ce cadre, le Groupe socialiste a demandé, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre des représentants, la tenue d’une réunion de la Commission des finances et du développement économique, en présence de la ministre de l'Economie et des Finances, pour débattre de cette question en vue de «déterminer la corrélation entre les prix des carburants liquides au niveau national et les cours internationaux ».



A rappeler que les prix des carburants ont connu quatre augmentations en l’espace de 15 jours. Ainsi, ils ont connu une hausse d'environ 76 centimes par litre de gasoil, et d'environ 52 centimes pour l'essence, avec de légères différences au niveau des prix entre les différentes entreprises. Actuellement, le prix du litre de gasoil coûte plus de 13 DH, alors que celui de l’essence dépasse les 15 DH.



Dans des déclarations à la presse, Jamal Zrikem, président de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants de stations-services au Maroc, impute la responsabilité des augmentations des prix des produits pétroliers liquides aux sociétés de distribution, affirmant que les propriétaires, commerçants et gérants des stations-services au Maroc acquièrent les produits pétroliers à des tarifs fixes et non négociables.



Les propriétaires des stations services indiquent que leur marge de bénéfice est fort limitée, contrairement aux sociétés de distribution.



H.T