Le Groupe socialiste adresse à la présidence de la Chambre des représentants une demande de mise en place d’une mission de reconnaissance concernant les incendies

20/07/2022

A la suite de la survenue intempestive d’incendies dans les provinces de Larache, Taza et Ouezzane, le Groupe socialiste à la Chambre des représentants a tenu, lundi, une réunion d’exception lors de laquelle les députés ittihadis ont longuement débattu des développements de la situation en question des dispositions prises par les autorités ainsi que des secours diligentés à cet effet. Ci-dessous, le texte intégral du communiqué émis à l’issue de cette réunion :



Le Groupe socialiste à la Chambre des représentants a débattu lors de sa réunion tenue dans la matinée du lundi 18 juillet 2022 au sujet des dégâts occasionnés par les derniers incendies survenus dans de nombreuses zones (Larache, Ouezzane, Taza …) entre destruction totale de larges superficies renfermant de grandes ressources forestières et dommages considérables aux niveaux des citoyens et de leurs biens. Ainsi, après avoir passé en examen les développements de la situation et les mesures mises en place par les pouvoirs publics, il déclare ce qui suit : - Il rend hommage aux équipes d’intervention sur le terrain pour les efforts qu’elles ont déployés dans la lutte contre les incendies mais aussi à l’ensemble des citoyennes et citoyens pour leur adhésion volontaire et volitive à cette opération. - Il appelle le gouvernement à diligenter la mise en œuvre d’une stratégie globale, claire et précise quant au traitement réservé à la lutte contre les feux, selon une approche anticipative, afin de préserver ce qui a été épargné de la richesse forestière et la sécurité des citoyennes et citoyens et de leurs biens. - Il souligne la nécessité pour le gouvernement de généraliser l’expérience des centres de secours régionaux dédiés aux catastrophes naturelles pour que les parties concernées parviennent à maîtriser les divers aléas naturels dans de brefs et prompts délais. - Il appelle le Gouvernement à un accompagnement matériel et psychologique des citoyennes et citoyens sinistrés en leur dispensant des indemnisations globales, justes et équitables à même de couvrir les dommages matériels et moraux qu’ils ont subis. - Accélérer l’activation des compétences et missions de la Caisse nationale de lutte contre les répercussions des catastrophes naturelles et procéder à une évaluation primordiale des différents programmes concernés, dont en tête le programme de gestion intégrée des risques de catastrophes, et de la capacité à y faire face, programmes adoptés depuis 2015, de même que la stratégie nationale visant à atténuer les risques des catastrophes naturelles pour la période 2020-2030 ainsi que les plans y afférents. - Il annonce la présentation d’une demande à la présidence de la Chambre des représentants d’effectuer une mission de reconnaissance provisoire à ce sujet afin de prendre les dispositions requises pour parer à toute récurrence de telles catastrophes.