Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie interpelle le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts

Fonds de développement rural et des zones montagneuses, rationalisation de la production du pain...

26/11/2023

Convaincus de l’importance institutionnelle et constitutionnelle de l’opposition dans le processus de développement du pays et dans la gestion des affaires publiques, les deux Groupes socialistes-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers s’acquittent assidûment de leur mission politique d’opposition objective et constructive loin de toute surenchère politicienne, dénotant d’un suivi rigoureux et étroit de l’action du gouvernement et de l’intérêt accordé aux préoccupations et aux attentes des citoyens marocains…



Ainsi, le député Moulay El Mehdi El Fatimi, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie, lors de la séance plénière dédiée aux interrogations orales, a adressé au ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, une question orale se rapportant au Fonds du développement rural et des zones montagneuses.



Le parlementaire usfpéiste a rappelé que le Maroc avait procédé à la création d’un fonds dit «Fonds de développement rural et des zones montagneuses » auquel il a alloué une enveloppe budgétaire de 50 milliards de dirhams et dont la charge de gestion avait été confiée au ministère de l’Agriculture. L’objectif en était de désenclaver les zones rurales en réalisant notamment 22 mille kilomètres de routes et voies de passage et de restaurer 8000 kilomètres de routes rurales, outre la construction de 114 établissements scolaires, de 182 centres de santé et de 81 maternités de même que de rallonger le réseau de distribution d’eau potable sur 668 kilomètres et d’électrifier 123 localités rurales.



En revanche, a noté le parlementaire ittihadi, la survenue du séisme ayant affecté plusieurs villes et localités du Royaume a révélé la fragilité des infrastructures au niveau de plusieurs villages et douars, les autorités et acteurs associatifs ayant éprouvé d’énormes difficultés à accéder à certaines localités pour prodiguer le soutien et l’aide nécessaires aux populations sinistrées…



A cet égard, le député El Fatmi a relevé qu’en dépit du volume consistant des ressources allouées particulièrement aux zones rurales montagneuses et bien que le Fonds de développement rural et des zones montagneuses a entrepris des réalisations importantes, le bilan de son action s’est révélé insuffisant eu égard au constat navrant des grandes insuffisances constatées.



C’est à cet effet que le membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie a interpellé le responsable gouvernemental réclamant le bilan des réalisations de son département par le biais du Fonds de développement rural et zones montagneuses et questionnant sur les projections d’avenir pour remédier à cette situation.



Pour sa part, le député ittihadi, Abdennour El Hassnaoui a adressé au même ministre une question orale circonstancielle à propos de la stratégie de son département en matière de rationalisation de la production du pain.



A ce propos, le parlementaire usfpéiste El Hassnaoui a souligné que le coût de l’importation du blé a enregistré le plus haut niveau au cours de ces cinq dernières années selon les statistiques de l’Office des changes. En effet, a-t-il précisé, le pays a importé pendant le mois de janvier de cette année 805 mille tonnes de blé contre 338 mille au cours de la même période de l’année 2021. De même, le coût des importations de ce même produit a atteint près de 2,6 milliards de dirhams contre 901 millions de dirhams au cours du mois de janvier de l’année écoulée, et ce du fait de l’augmentation des tarifs des céréales dans le marché international.



Là-dessus, Abdennour El Hassnaoui a signalé l’absence, toutefois, de toute mesure gouvernementale de maîtrise de la production de cette denrée alimentaire vitale…



Rachid Meftah