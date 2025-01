Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie interpelle le gouvernement sur le tourisme intérieur, les zones industrielles et les chaînes de production

22/01/2025

Abdelkader Taher : Le gouvernement a failli dans sa politique relative à l'encouragement du tourisme intérieur pour relancer le secteur

Aïcha Zelfi : 90% des zones industrielles sont concentrées dans l’axe Casablanca-Kénitra, tandis que des régions comme Guelmim-Oued Noun souffrent d’une absence totale d’infrastructures industrielles

Abdenour El Hasnaoui : Les défis auxquels est confrontée la chaîne de production céréalière comme exemple des problèmes dont souffrent les diverses chaînes de production

.

.

.

Le député Abdelkader Taher du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, a critiqué l’échec du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire en matière de soutien et de développement du tourisme intérieur.Dans son intervention lors de la séance des questions orales, le député ittihadi a indiqué que le gouvernement a failli dans sa politique relative à l'encouragement du tourisme intérieur pour relancer le secteur, soulignant que «le touriste national devient important en temps de crises telles que celle du Covid, mais est négligé en période de prospérité».Le parlementaire a également critiqué l'absence d'offres adaptées au pouvoir d'achat des touristes locaux, estimant que les programmes du gouvernement dans ce domaine n'ont pas atteint leurs objectifs, rappelant l'échec de la Société marocaine d'ingénierie touristique à atteindre un taux de réalisation supérieur à 7%, et celui des grands projets touristiques et ceux ruraux et environnementaux élaborés conjointement avec les régionsAbdelkader Taher a ajouté que plus d'un million de touristes marocains privilégient les destinations étrangères, ce qui engendre des dépenses dépassant les 25 milliards de dirhams, tandis que le tourisme intérieur souffre des prix élevés et du manque de contrôle desdits prix, sans oublier la propagation de la fraude, la médiocrité des services et la prolifération des mendiants dans les rues et les plagesDans le même contexte, le député ittihadi a salué les actions des autorités de Tanger concernant la suspension des licences de certains contrevenants qui exploitent les touristes, appelant à ce que de telles mesures soient mises en application dans les différentes villes du Royaume pour améliorer l'image du tourisme nationalPour sa part, la députée du Groupe socialiste Aïcha Zelfi a adressé de vives critiques à l'égard du ministère de l'Industrie et du Commerce qui a échoué dans la réhabilitation des zones industrielles au Maroc.A cet égard, Aïcha Zelfi s’est interrogée sur le résultat de 19 années de plans et stratégies visant à réhabiliter ces zones, estimant que les objectifs déclarés n'ont pas été atteints.Dans sa réponse au secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, Mohamed Hjira, la députée socialiste a critiqué l'absence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. «Nous souhaitions sa présence en vue de lui mettre sous le nez ses chiffres erronés et ses discours ressassés et dépourvus de crédibilité», a martelé Aïcha Zelfi. Et d’enchaîner : «La même réponse se répète depuis des années au sein de cet hémicycle».La députée ittihadie a indiqué que le ministère s'est engagé à créer une zone industrielle dans chaque province, à mobiliser 3.700 hectares et à prévoir 3.800 hectares de zones industrielles, tout en s'interrogeant sur le sort de ces programmes et les bénéficiaires de ceux-ci.«La vérité est que la généralisation des zones industrielles à l’échelle nationale est encore loin d’être une réalité tangible, puisque 90% de ces zones sont concentrées dans l’axe Casablanca-Kénitra, tandis que des régions comme Guelmim-Oued Noun souffrent d’une absence totale d’infrastructures industrielles », a-t-elle rappelé.Et la députée socialiste de préciser que la région de Guelmim-Oued Noun ne dispose pas de zones industrielles ou de biens immobiliers destinés à l'industrie, à l'exception de deux unités non équipées à Guelmim et de trois usines à Tan-Tan, dont deux conserveries de poissons et une de thé, toutes situées dans des quartiers résidentiels en raison de l'absence de terrains industriels.En ce sens, elle a appelé le ministère à assumer ses responsabilités et à dévoiler des chiffres précis, tout en élaborant des politiques réalistes rendant justice aux régions marginalisées et garantissant une justice spatiale dans la répartition des projets industriels.Pour sa part, le député ittihadi Abdenour El Hasnaoui a interpellé le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed Bouari, à propos de la stratégie adoptée par son département en vue d’améliorer la performance des représentations professionnelles dans les chaînes de production.Il a cité, dans ce cadre, les défis auxquels est confrontée la chaîne de production céréalière comme exemple des problèmes dont souffrent diverses chaînes de production, expliquant que certaines composantes de cette chaîne reçoivent un soutien et bénéficient de programmes contractuels, tandis que d'autres pâtissent de l'absence de tels programmes, ce qui exacerbe la situation des agriculteurs, notamment avec la forte augmentation des prix des semences.Abdenour El Hasnaoui a également attiré l'attention sur la situation du secteur de la boulangerie, qui constitue une partie essentielle de la chaîne céréalière, soulignant l'absence d'un cadre juridique le réglementant et de programmes de réhabilitation pour répondre aux besoins.Il a affirmé que le secteur est caractérisé par une anarchie qui nécessite une intervention urgente du gouvernement pour développer des solutions à même d’améliorer ses performances, d'autant plus que le pain constitue une partie essentielle de l'alimentation des Marocains.