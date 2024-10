Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie dresse son bilan et fixe ses priorités pour la nouvelle année législative

14/10/2024

Sous la présidence du Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, le Groupe socialiste–Opposition ittihadie a tenu, samedi, une réunion en présence de l’ensemble de ses membres. Ce rassemblement a marqué le début de la rentrée politique et parlementaire, au lendemain de l'ouverture par Sa Majesté le Roi de la nouvelle année législative.



La priorité à la question du Sahara marocain



Dès l'entame de cette rencontre, le président du Groupe socialiste, Abderrahim Chahid, a salué le Discours Royal prononcé à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire. Il a notamment mis en exergue l'accent mis par S.M le Roi sur la question du Sahara marocain qui a occupé une place centrale dans le Discours. Ce dernier, selon lui, constitue un message fort adressé aux représentants de la nation, les appelant à accompagner les évolutions positives de ce dossier. «Grâce à la diplomatie Royale proactive et vigilante, le dossier du Sahara marocain a franchi une étape décisive, passant de la phase de gestion à celle du changement, une évolution qui confère une nouvelle dynamique à cette cause nationale», a déclaré Abderrahim Chahid.



Renforcement des relations internationales en soutien à la cause nationale



Le président du Groupe socialiste a également souligné l’importance de l'engagement international du parti, notamment à travers la participation active de la commission des relations extérieures dans diverses organisations internationales telles que l'Internationale socialiste, l'Alliance progressiste, le Forum international des jeunes socialistes et sociaux-démocrates, l'Organisation mondiale de la jeunesse socialiste et l'Alliance démocratique sociale dans le monde arabe. Ces alliances stratégiques renforcent, selon lui, le soutien à la cause du Sahara marocain sur la scène internationale. Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie se tient prêt à consolider son engagement dans cette dynamique nationale, faisant de la défense des intérêts du Royaume une priorité absolue pour les députés socialistes.



Un bilan parlementaire éloquent



Abderrahim Chahid a ensuite présenté le bilan du travail du groupe parlementaire sur les trois dernières années, illustrant un engagement actif et responsable. Ce bilan se traduit par 1.815 questions orales et 3.632 questions écrites posées au Parlement, ainsi que par la proposition de 76 projets de loi et 1.970 amendements sur divers textes législatifs. Le groupe a également formulé 251 demandes pour la tenue des réunions des commissions permanentes, 54 demandes pour aborder des sujets d'urgence et a déposé 19 demandes de missions exploratoires. Par ailleurs, 21 rencontres d’études ont été organisées, témoignant d'une activité soutenue en matière d'analyse et de propositions législatives.

Au-delà du bilan, les membres du Groupe socialiste ont été encouragés à poursuivre leurs efforts dans ce qu’il reste de la législature, en particulier en vue de la préparation du projet de loi de Finances pour l’année 2025.



Le président du Groupe socialiste a insisté sur la nécessité d'une mobilisation accrue des députés ittihadis pour contribuer activement aux débats et à l'élaboration des lois qui façonneront l’avenir économique et social du pays.



Le Discours Royal comme feuille de route



Prenant la parole à son tour, Driss Lachgar a salué le contenu du Discours Royal qui a mis l'accent sur les acquis importants du dossier du Sahara marocain. Il a notamment évoqué les reconnaissances de plus en plus nombreuses, comme celles de la France et de l'Espagne, de la souveraineté marocaine sur le Sahara, des victoires diplomatiques qui méritent d’être célébrées. Le Premier secrétaire a également mis en lumière le fait que le Discours de Sa Majesté confie aux parlementaires une responsabilité de premier ordre, en insistant sur le rôle essentiel de la diplomatie partisane et parlementaire dans la défense des intérêts du Royaume au sein des organisations internationales.



Il a, dans ce sens, souligné que cette Orientation Royale confère au Parti de l’USFP une grande fierté quant aux rôles majeurs joués par ses membres. Ceux-ci s’illustrent par leur engagement dynamique au sein de diverses organisations internationales et par leur contribution précieuse à la défense de la première cause du Royaum. Le Premier secrétaire a, par ailleurs, salué avec estime les efforts des députés du Groupe socialiste, mettant en évidence la qualité de leur travail au sein des commissions parlementaires et des groupes d'amitié, toujours au service de la noble cause nationale.



Appel à un investissement accru dans les provinces du Sud

Le Premier Secrétaire a mis l’accent sur l'importance stratégique des provinces du Sud, appelant à renforcer l’investissement et à améliorer l’attractivité économique de cette région, dans le cadre de la politique de développement territorial du pays. Cette priorité économique et sociale s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris par le Groupe socialiste pour promouvoir la croissance et la prospérité dans ces régions clés du Royaume.



Plaidoyer pour une réforme électorale



Sur le plan institutionnel, Driss Lachguar n’a pas manqué de critiquer l'attitude du gouvernement qu'il accuse de vouloir affaiblir l'institution parlementaire et de dénigrer son rôle. Il a rappelé la nécessité de réformer le système électoral pour renforcer le lien entre les élus et les citoyens, afin de rétablir la confiance dans les institutions démocratiques et de garantir une meilleure représentativité. Ce chantier est crucial pour l'avenir du pays, et l’USFP se positionne comme un acteur clé dans cette réforme nécessaire pour consolider la démocratie au Maroc.



Les membres du Groupe socialiste-Opposition ittihadie ont ensuite pris la parole pour réagir aux orientations du Premier Secrétaire, en particulier sur les questions sociales et la rentrée politique. Ils ont réitéré leur engagement à se préparer aux prochaines échéances électorales et à maintenir le parti en tête des forces politiques du pays.



Mehdi Ouassat