Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants interpelle le gouvernement au sujet du plan préconisé pour le renforcement de l’Etat social

03/10/2024

Le président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, Abderrahim Chahid, a adressé au chef du gouvernement une question orale se rapportant au plan de l’Exécutif conçu pour la consolidation de l’édifice de l’Etat social.



Le député parlementaire usfpéiste a souligné que le processus de consolidation de l’Etat social nécessite l’établissement d’un système social cohérent, solidaire et équitable à travers l’activation optimale de la généralisation de la protection sociale qui constitue par ailleurs une véritable révolution sociale s’appuyant sur les Orientations et la Haute sollicitude Royales de même que sur les actions ciblant le renforcement de l’investissement public dans les différents domaines sociaux vitaux, notamment ceux de la santé, de l’enseignement, de l’habitat, de l’emploi et la préservation du pouvoir d’achat par l’adoption d’une politique de stabilité des prix et de hausse des salaires.



Le président du Groupe d’opposition ittihadie a évoqué dans la même veine l’impératif d’éluder avec détermination toutes les formes de ségrégation et d’atteinte aux droits des femmes, des enfants et des personnes en situation de handicap et de vulnérabilité. Il a, à cet égard, appelé à développer un système législatif à caractère « protecteur » en favorisant les conditions d’asseoir une réelle justice spatiale (…)



Par ailleurs, le député ittihadi Abderrahim Chahid a mis en avant la nécessité « fondamentale » de préserver la dignité des citoyennes et citoyens et de répercuter le développement économique national sur la situation sociale des catégories vulnérables afin de garantir et consolider la stabilité et la solidarité sociales qui « ne peuvent provenir que d’un système global et durable de la protection sociale basé sur les principes d’équité et d’égalité des chances ».

Et de déplorer que le gouvernement en s’engageant à consolider les piliers de l’Etat social et en proclamant la généralisation de la protection sociale, étant le principal fondement de l’Etat social, n’a pas annoncé ce postulat dans son plan, ni concernant les voies et moyens d’exécution ni en matière de financement et de programmation, de même qu’aucune procédure n’a été lancée dans ce sens, notamment la concrétisation de ce chantier Royal et de la teneur du nouveau modèle de développement (…)



A cet effet, le député parlementaire usfpéiste a interpellé le chef du gouvernement au sujet du plan éventuellement adopté par l’Exécutif et voué au renforcement de l’édification de l’Etat social (…)



Pour sa part, le député Moulay El Mehdi El Fatémi, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants a adressé au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, une question orale ayant trait à la situation des Marocains bloqués au Liban en plein milieu des évènements survenus dans le cadre du conflit armé opposant Israël aux mouvements Hamas et Hezbollah. Le parlementaire ittihadi, abordant l’exaspération de la situation sécuritaire du Liban dans ce contexte sécuritaire plein d’incertitudes dans un climat de risque de déclenchement d’un conflit élargi dans la région, a interpellé le responsable gouvernemental au sujet des éventuelles dispositions prises ou préconisées par l’Exécutif pour la protection et le rapatriement des nombreux citoyens marocains embourbés dans cette crise, d’autant, a-t-il souligné, que les services consulaires marocains dans ce pays n’ont pas encore annoncé les disposition prévues pour ce faire (…).



Rachid Meftah