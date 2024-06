Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des conseillers interpelle le gouvernement. L’encombrement des routes, plus qu’un casse-tête, c’est un véritable danger

13/06/2024

Comme à l’accoutumée, à l’occasion des vacances scolaires et universitaires et des fêtes religieuses, en particulier l’Aïd Al Adha, le phénomène à répétition de l’engorgement et de congestion des gares routières et ferroviaires, des routes et des stations de péage des autoroutes, transforme totalement le paysage national et occasionne des déconvenues difficilement surmontables pour la population mais aussi pour les Marocains du monde qui ne rechignent jamais à partager ces moments de convivialité familiale et sociale tant attendus.



Cela est d’autant plus alarmant que cet évènement religieux, qui revêt une importance distincte, coïncide cette année avec le début des vacances et l’arrivée massive des Marocains travaillant et résidant à l’étranger.



C’est précisément cette problématique circonstancielle qui a fait l’objet de l’interpellation de l’Exécutif par le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des conseillers lors de la séance plénière consacrée aux questions orales du 11 juin 2024.



En effet, le conseiller parlementaire usfpéiste Boubker Aâbid a souligné dans son intervention que la question la plus cruciale, après les tarifs du cheptel ovin exaspérés par l’inflation galopante est en toute évidence la problématique de l’engorgement et de la congestion des routes, des gares routières et ferroviaires, des aéroports et des ports de part et d’autre…



Ce phénomène frappant par sa dimension et sa recrudescence répétitive révèle, indique le parlementaire ittihadi, une défaillance flagrante de la politique du gouvernement en la matière, traduite par l’absence de toute stratégie globale ciblant la réalisation de la convergence et de la coordination effective entre les différents secteurs gouvernementaux compétents, de même que la médiocrité de la mise en œuvre des programmes adoptés dans ce domaine tels qu’à titre d’exemple la rénovation de la flotte de transport, l’élargissement du champ de la digitalisation dans le secteur du transport d’une manière générale et dans celui du transport routier en particulier, de même qu’encore plus largement l’absence totale de la digitalisation dans ce secteur par ailleurs vital et crucial…



Le parlementaire, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie, Boubker Aâbid, a, là-dessus, mis l’accent sur l’impératif de déployer tous les efforts et moyens à même de développer ce secteur d’autant que les vacances d’été sont très proches engendrant l’augmentation volumineuse des trafics routiers et la démultiplication des divers moyens de transport, toutes catégories confondues, ce qui nécessite de véritables initiatives d’incitation, d’encouragement de l’investissement et de recours aux technologies modernes requises pour l’amélioration des prestations relatives à l’acquisition des billets de transport et à la gestion des mouvements de transport et de circulation…



Le conseiller parlementaire ittihadi a également appelé à œuvrer pour l’attractivité du transport routier public et l’activation du processus de renouvellement des véhicules de transport routier, particulièrement en développant de même le transport rural eu égard à son importance pour le désenclavement des zones éloignées et la consolidation du tourisme rural, étant l’un des enjeux cruciaux de l’élargissement de l’offre touristique.



Pour sa part, le parlementaire usfpéiste El Moussaoui Essalek a mis en avant que le Groupe socialiste-Opposition ittihadie a toujours considéré que le secteur touristique constitue, en tout état de cause, l’un des outils essentiels du développement économique et du renforcement du volume des opportunités d’emploi. «Néanmoins, nous notons hélas que l’approche du gouvernement concernant ce secteur est bien en deçà des résultats escomptés en conformité avec la justice spatiale et la diversification des pôles touristiques », a-t-il déploré en insistant sur la nécessité de l’élargissement de l’éventail de l’offre touristique en intégrant le champ montagneux et rural.



A cet égard, le conseiller El Moussaoui a évoqué nombre de zones montagneuses regorgeant d’atouts touristiques considérables, telles que celles de Chefchaouen au Nord, de Zagora et des oasis avoisinantes au Sud-ouest et des agglomérations des provinces du Sud du Royaume à proximité de Laâyoune et Dakhla qui « sont d’ores et déjà des destinations touristiques mondiales eu égard au patrimoine saharien matériel et immatériel dont elles jouissent … ».



C’est ainsi autour de cette problématique cruciale que s’est articulée l’interpellation du département ministériel compétent par le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des conseillers.



Rachid Meftah