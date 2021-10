Le Groupe arabe salue les efforts inlassables de S.M le Roi pour la défense d'Al-Qods

12/10/2021

Le Groupe arabe de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) a salué, lundi, les efforts inlassables de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour la défense de la Ville Sainte aux niveaux diplomatique, politique et économique. "Le Groupe arabe salue les efforts inlassables de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour la défense de la Ville Sainte aux niveaux diplomatique et politique et également économique à travers le financement et la mise en œuvre de projets dans la ville d’Al-Qods via l’Agence Bayt Mal-Al-Qods- Asharif", a déclaré le ministre égyptien de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, président de la commission nationale égyptienne à l’UNESCO, Khaled Abdel Ghaffar, dans une allocution au nom du Groupe arabe devant la 212ème session du Conseil exécutif de l’organisation onusienne. Il a cité, dans ce contexte, à titre d’exemple, le programme baptisé "Initiatives civiles pour un programme de développement humain durable à Al-Qods 2020-2021", qui vise à soutenir des projets portés par la société civile de la Ville Sainte, touchant notamment les domaines de la formation, du développement des compétences dans les métiers générateurs de revenus et de l'autonomisation des femmes. "Le Groupe arabe affirme que la cause palestinienne et les droits légitimes et inébranlables du peuple palestinien demeurent une priorité de la nation arabe", a souligné le ministre égyptien. La 212ème session du Conseil exécutif de l’Unesco s’est ouverte, lundi, avec la participation du Maroc dont l'ambassadeur-délégué permanent Samir Addahre préside actuellement le Groupe arabe.