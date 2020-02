Le Groupe acrobatique de Tanger présente son nouveau spectacle “Réveille-toi”

04/02/2020

Le Groupe acrobatique de Tanger s’est produit samedi soir au Palais des congrès de Marrakech, le temps de présenter, en avant-première, son dernier spectacle "FIQ" (Réveille-toi), et ce avant d'entamer une tournée à travers plusieurs coins du monde.

Mise en scène par la directrice artistique et acrobate sur corde, Maroussia Diaz Verbèke, cette création artistique mêle la culture populaire et urbaine, à l’art ancestral du cirque, tout en mélangeant subtilement acrobaties, pensées, musiques, interrogations, couleurs et visages. Lors de ce show inédit qui a fait vibrer les mordus des arts raffinés, les 14 jeunes artistes, femmes et hommes, formant le Groupe acrobatique de Tanger ont été soigneusement habillés comme pour plonger dans l’univers visuel du célèbre photographe Hassan Hajjaj. Dans une explosion de couleurs, cet artiste a offert à ce spectacle, un univers coloré qui allie pop et kitch et jongle entre traditions et esprit moderne ou urbain. En outre, les acrobaties ont été portées par les scratchs du célèbre DJ marocain : Dj Key.

Pour leur nouvelle création, ces jeunes représentant différentes disciplines artistiques (acrobatie danse, foot freestyle, break danse, taekwondo), ont été réunis à la suite d’une vaste audition à travers le Maroc pour présenter une collection exaltée d’acrobaties, figures, pensées, couleurs, musiques, idées, sketchs, glissades, courses, tabourets, visages, babouches, chorégraphies, tours sur la tête, casquettes, concepts, ou encore citations. Il s'agit d'une interrogation lumineuse et acrobatique pour une ode tendre, profonde et ludique, un regard singulier de quatorze jeunes sur leur Maroc d’aujourd’hui.

A travers ce spectacle, les voltigeurs tissent des liens entre la tradition et la création contemporaine.

Connu depuis 2004 pour ses époustouflantes pyramides humaines, le Groupe acrobatique de Tanger a réussi à inventer un cirque coloré, pop, foisonnant et urbain.

En marge du spectacle, le public a été invité à plonger dans l'univers de Hassan Hajjaj à travers le vernissage d'une exposition captivante, prévue jusqu'au 15 février courant. Cette exposition donne à voir et à apprécier quelque 17 tableaux mettant en lumière les différents artistes membres du Groupe acrobatique de Tanger à travers le regard de cet artiste-photographe.