Le Groupe OCP signe sa plus grosse levée de fonds sur le marché international

29/04/2024

Le Groupe OCP a réalisé la plus importante levée de fonds de son histoire sur le marché financier international en émettant un bon obligataire de 2 milliards de dollars américains.



Le géant marocain des phosphates et d'engrais « a levé 2 milliards de dollars dans le cadre d'une euro-obligation à double tranche pour financer son plan de transition verte, a annoncé vendredi la société », rapporte Reuters.



Destinée à financer l’ambitieux programme de transition verte 2023-2027 du géant marocain des phosphates, cette nouvelle émission est en effet répartie en deux tranches de 1,25 milliard de dollars et 750 millions de dollars.

La première tranche d’une maturité de 10 ans a été levée à un taux de 6,75% tandis que la deuxième l’a été sur 30 ans avec un taux d’intérêt de 7,50%.



Il est important de souligner que « les demandes de souscription ont atteint 6,2 milliards de dollars, soit 3,1 fois le montant proposé », selon Reuters et que le succès de cette opération contribuera à la mise en œuvre du programme d’investissement vert d’OCP de 13 milliards de dollars de 2023 à 2027. Lequel programme vise à faire passer la production d’engrais de 15 millions de tonnes à un record de 20 millions de tonnes d'engrais.



Avec plus d’un siècle d’expertise et un chiffre d’affaires de plus de 11,3 milliards de dollars en 2022, le Groupe OCP est le leader mondial des solutions de fertilité des sols et nutrition des plantes.



Présent sur cinq continents, le Groupe industriel marocain compte environ 20,000 employés et travaille en étroite collaboration avec plus de 350 clients à travers le monde.



Alain Bouithy