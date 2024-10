Le Groupe Bank of Africa améliore son RNPG à 1,9 MMDH à fin juin

17/10/2024

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Bank of Africa s'est chiffré à 1,9 milliard de dirhams (MMDH) à fin juin 2024, enregistrant une hausse de 37% par rapport à la même période une année auparavant.



Pour sa part, le produit net bancaire consolidé a augmenté de 14%, atteignant 9,6 MMDH à fin juin 2024, tirée d’une part, par la hausse des activités de marché et d’autre part, par la bonne tenue des revenus issus des activités du Core Business-marge d’intérêt et commissions, indique le Groupe dans un communiqué.



Le premier semestre de l'année en cours a également été marqué par une efficacité opérationnelle en amélioration continue au niveau du Groupe, avec une maitrise des charges +2%, soit un coefficient d’exploitation de 43,6% à fin juin 2024, poursuit la même source.



S'agissant de l'encours des crédits consolidés -y compris Resales- du Groupe, il a progressé de 1,2% à 215 MMDH à fin juin 2024, fait savoir le communiqué. Concernant les dépôts clientèle consolidés -y compris Repos, ils se sont élevés à 244 MMDH (+2,2% ) contre 238 MMDH à fin décembre 2023, alors que que le coût du risque consolidé s'est établi à 1,8 MMDH, en hausse de 19%.