Le Groupe Addoha veut lancer des projets immobiliers au Ghana

29/01/2020

Le Groupe immobilier marocain "Addoha" veut lancer des projets immobiliers au Ghana, a annoncé, vendredi soir à Accra, son PDG, Anas Sefrioui.

"Le Groupe Addoha veut investir dans le logement social et le segment du moyen standing au Ghana, eu égard aux potentialités énormes que présente ce pays de l'Afrique de l’ouest", a fait savoir M. Sefrioui lors d'une cérémonie organisée en célébration du 3ème anniversaire de l'implantation de la filiale de ce Groupe "Ciments de l'Afrique" (CIMAF) au Ghana.

"Des discussions ont été lancés avec les autorités ghanéennes dans l’objectif de lancer ces projets qui visent à satisfaire le besoin en logement dans le pays", a-t-il souligné.

De son côté, le ministre ghanéen de l'Habitat et des Travaux publics, Samuel Atta Akyea, a salué cette initiative, notant que le Ghana fait face à un important déficit en logements, estimé à deux millions.

"Le Groupe Addoha est connu pour ses performances dans le secteur immobilier", a relevé M. Atta Akyea, notant que le gouvernement ghanéen apportera le soutien nécessaire pour la réussite de ce projet de grande valeur ajoutée.

Pour sa part, le ministre ghanéen du Commerce et de l’Industrie, John Alan Kwadwo Kyerematen, a mis l’accent sur la volonté de son pays de profiter de l’expérience du Maroc en matière d’habitat social et d’aménagement territorial.

"Le Ghana a besoin de ces projets pour réduire le déficit en logements", a-t-il dit, notant que son pays œuvre à améliorer le climat des affaires pour faciliter l’implantation des investisseurs.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Ghana, Imane Ouaadil, a mis l’accent sur les relations historiques liant les deux pays, rappelant la visite de SM le Roi Mohammed VI à Accra en février 2017, qui a donné une nouvelle impulsion aux relations bilatérales et à la coopération économique entre les deux pays.

CIMAF a démarré ses activités au Ghana en 2016 avec l'inauguration d’une cimenterie dotée d’une capacité de production de 1 million de tonnes par an. Cette unité a nécessité un investissement de plus de 600 MDH.