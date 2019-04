Le Grand prix des Rendez-vous de l'histoire de l’IMA décerné à la Marocaine Jalila Sbai

16/04/2019

Le Grand prix des Rendez-vous de l’histoire de l’Institut du monde Arabe (IMA), qui récompense le meilleur travail ayant contribué au progrès de la recherche sur l’histoire du monde arabe, a été décerné, jeudi soir, à la Marocaine Jalila Sbai, pour son ouvrage sur «La politique musulmane de la France».

Ce Prix a été remis à la lauréate par Abdeljalil Lahjomri, secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, partenaire de l’IMA pour ce Grand prix. Pour les besoins de cet ouvrage, Mme Sbai, chercheuse associée à la chaire d’histoire contemporaine du monde arabe au prestigieux Collège de France, a dû croiser plusieurs fonds d’archives français mais aussi de plusieurs pays arabes dont l’histoire est liée à celle de la France.

«Mon travail a porté sur les politiques musulmanes pratiquées par l’Etat français localement en fonction des régimes politiques mis en place dans ces pays (protectorat, mandat, colonisation)», a indiqué Mme Sbai dans une déclaration à la MAP, en se disant honorée d’avoir contribué pour sa part à définir la politique musulmane de la France. M. Lahjomi a salué, de son côté, dans une déclaration similaire, le travail remarquable et de grande qualité auquel s’est livrée la chercheuse marocaine, soulignant que la compétition pour ce prix a été rude et que le travail du jury, présidé par Henry Laurens, professeur au Collège de France, n’a pas été facile.

Il s’agit d’un travail fondamental puisque c’est une question d’actualité et il se trouve que Mme Sbai travaille actuellement au Collège de France avec lequel l’Académie du Royaume du Maroc est liée par un important partenariat, a-t-il affirmé. La remise de ce prix s’est tenue lors de la cérémonie inaugurale de la cinquième édition des Rendez-vous de l’histoire de l’IMA, co-organisés avec France Culture et qui s’assignent pour objectif de mieux faire connaître la très riche histoire du monde arabe et celle des liens étroits que les Français et les Européens entretiennent avec cette région depuis des siècles.