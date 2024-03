Le Grand Prix du livre des Journées de l’Histoire décerné au Français Cyrille Aillet

25/03/2024

Le Grand Prix du livre des Journées de l’histoire de l’Institut du monde arabe 2024, doté par l’Académie du Royaume du Maroc et son Secrétaire perpétuel, a été décerné à l’historien français Cyrille Aillet pour son ouvrage “L’archipel ibadite. Une histoire des marges du Maghreb médiéval”, annonce l’IMA dans un communiqué.



Le Grand Prix du livre des Journées de l’histoire de l’Institut du monde arabe 2024 récompense un ouvrage récent et innovant sur l’histoire du monde arabe.

Le responsable des rencontres et débats à l’IMA et membre du jury Mathieu Gousse, cité dans le communiqué, a salué “une grande étude historique et très bien documentée avec des sources rares retraçant l’histoire des ibadites maghrébins”.



Cet ouvrage inédit publié en 2022 a pour objectif de dépasser l’étude de cette seule communauté en replaçant son évolution dans le cadre plus large des bouleversements sociaux et politiques qu’a connus l’Afrique du Nord au Moyen-âge, relève-t-il.



Présidé par Vincent Lemire, le jury de cette édition du Grand Prix du livre des Journées de l’histoire de l’IMA, était composé de Françoise Briquel-Chatonnet, Carla Eddé, Mohammed Kenbib, Julien Loiseau, Françoise Micheau, Oissila Saaidia, et d’Emmanuelle Tixier du Mesnil.



Cyrille Aillet, né le 22 octobre 1974 à Cahors, est un historien français, médiéviste, spécialiste de l’histoire de l'Islam médiéval, particulièrement l'Occident musulman, des Mozarabes, et de l'ibadisme maghrébin. Il est actuellement professeur des universités à Lyon-II.



Il est l’auteur notamment des “Les mozarabes: Christianisme et arabisation en péninsule Ibérique (IXe - XIIe siècle), “L’archipel ibadite: une histoire des marges du Maghreb médiéval”, “Gouverner en Islam: Xe-XVe siècles”, “Bescherelle - Chronologie de l'histoire des religions: de la Préhistoire à nos jours”.



L'édition 2023 du Grand Prix du livre des Journées de l'histoire 2023 était revenue à Emmanuelle Tixier du Mesnil, pour "Savoir et pouvoir en al-Andalus au XIe siècle", publié aux éditions du Seuil en 2022.