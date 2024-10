Le Grand Maître de l’Ordre Souverain de Malte rend hommage à la présidence marocaine du CDH

04/10/2024

Le Grand Maître de l’Ordre Souverain de Malte, S.A. Fra’ John T. Dunlap, a rendu hommage, jeudi au Palais des nations à Genève, à la présidence marocaine du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU (CDH).



Dans une allocution devant le CDH, S.A. Fra’ John T. Dunlap a notamment salué la conduite des travaux du Conseil par la présidence marocaine, ainsi que le choix des thématiques proposées en début de mandat, à savoir l’impact de l’intelligence artificielle sur les droits de l’Homme, ainsi que la sécurité alimentaire, sanitaire et environnementale, et dont l’intérêt et l’importance ne sont plus à démontrer.



Le Grand Maître, qui effectue un déplacement à Genève, a également été accueilli par l’ambassadeur Omar Zniber, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations unies à Genève et président en exercice du CDH.



Au cours de cette entrevue, S.A. Fra’ John T. Dunlap s’est félicité des relations de son Ordre avec le Royaume, en adressant ses très hautes considérations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste. A cette occasion, il a remis à M. Zniber une médaille honorifique symbolisant l’histoire et la mission dont l’ordre est investi.