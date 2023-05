Le Gnaoua Show pour le monde

Une édition somptueuse marquée par des rythmes et des sonorités ensorcelants des mille et une nuits dans l’impériale ville ocre

09/05/2023

La cérémonie d’ouverture de la 6ème édition du Festival Marrakech Gnaoua Show pour le monde fut non seulement somptueuse mais aussi spectaculaire et laissera une trace indéniable dans l'histoire des manifestations culturelles Afro gnaouies. Plus de 10 maîtres gnaouis issus de différentes régions du Royaume y participent.



Ce Festival a été fondé par l’Association Hmiti pour la culture et organisé, en partenariat avec l’Association le Grand Atlas (AGA), le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Culture), et en coordination avec le Conseil communal de Marrakech et le Conseil de la région de Marrakech-Safi.



Pour le professeur Mohamed Knidiri, président de l’AGA : « Ce festival permet de rassembler différentes communautés d’artistes afin d’engendrer plus de progrès et plus d’inclusivité.



Notre pays, riche en termes d’histoire et de culture, et grâce au travail extraordinaire des artistes mettant en relief la richesse de notre culture et de notre histoire ancestrale, va nous permettre comme à l’accoutumée de développer une collaboration nationale et internationale à travers des relations fiables dans le domaine culturel et artistique incarnant la paix et la tolérance à travers la créativité artistique dans le monde ».



Cette 6ème édition du Festival Marrakech Gnaoua Show pour le monde a été marquée par des débats, des meetings, et des échanges au sein des différentes communautés artistiques. Plusieurs supports média ont mis en exergue la diversité culturelle et artistique de la ville de Marrakech, en créant une dynamique judicieuse non seulement culturelle et artistique mais aussi économique et touristique au profit des hôteliers, des restaurateurs, des commerçants et des habitants de l’impériale ville ocre.



On y célèbre la musique et la culture afro-marocaine, notamment les arts traditionnels en général et gnaoui en particulier en toute convivialité.

C'est de loin le plus important festival de la ville sur le plan culturel à l’instar du Festival national des arts populaires (FNAP).



Lors de l'ouverture de cette 6ème édition le 3 mai courant, des artistes gnaouis se sont produits devant des milliers de spectateurs sur la célèbre Place Jemaa El Fna et celle du 16 Novembre dite Harti.



Le Centre «Noujoum Jemaâ El Fna» de la Fondation Ali Zaoua a programmé en même temps une série de spectacles et de shows inédits mêlant chants et danses, sur fond de divers rythmes et sonorités.



L'édition 2023 du Festival Marrakech Gnaoua Show pour le monde, marquée par la participation d'artistes de renommée internationale, a été l'occasion de rendre hommage à de nombreuses figures de cet art ancestral et séculaire.



Cet événement culturel riche en sonorités constitue un véritable forum d'échange entre penseurs, intellectuels, artistes, experts et hommes de lettres en provenance de plusieurs régions du Maroc et des quatre coins du monde.



Zohra J.W