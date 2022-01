Le Ghana surpris par les Iles Comores

19/01/2022

Les Iles Comores se sont imposées face au Ghana par 3 buts à 2, mardi soir au stade Roumdé Adjia à Garoua, lors de la 3ème et dernière journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).



Les Iles Comores ont réalisé leur première victoire dans une phase finale de la CAN grâce à des réalisations de Nabouhane (4è) et Mogni (62è, 85è).



Le Ghana a inscrit ses deux buts par l'entremise de Boakye (64è) et Djiku (77è).