Le Gabon soutien l'initiative marocaine d'autonomie

31/10/2022

Le Gabon, qui préside le Conseil de sécurité de l'ONU pour le mois d'octobre, a réitéré, jeudi à New York, son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie pour mettre fin au différend régional autour du Sahara.



Le vote du Gabon en faveur de la prorogation du mandat de la MINURSO "traduit surtout notre soutien à l'initiative marocaine d'autonomie," a souligné l’ambassadeur, représentant permanent du Gabon auprès des Nations unies, Michel Xavier Biang, à l'issue du vote de la résolution 2654.



L'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara "présente des perspectives crédibles et rassurantes permettant non seulement de mettre fin à l'impasse actuelle mais aussi de parvenir à une solution politique acceptable par tous," a-t-il affirmé.



Le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, jeudi, de proroger pour une année le mandat de la MINURSO, tout en consacrant, encore une fois, la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie pour clore le différend régional autour du Sahara marocain.



"Nous sommes convaincus que cette résolution permettra de soutenir les efforts de M. Staffan de Mistura, l'envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, en vue de la relance du processus politique entre les différentes parties prenantes," a affirmé l’ambassadeur du Gabon.