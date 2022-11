Le Gabon peut amplement bénéficier de l'expérience du Groupe Al-Omrane

Visite d'une importante délégation gabonaise au siège du premier opérateur d'aménagement et de l'habitat au Maroc

30/11/2022

Le Gabon peut amplement bénéficier de l'expérience du Groupe Al-Omrane, pionnier dans le domaine de l'habitat, de l'aménagement et du développement urbain, a indiqué samedi à Rabat le ministre gabonais de l'Habitat et de l'Urbanisme, Olivier Abel Nang Ekomiye.



A l'occasion de la visite d'une importante délégation gabonaise au siège du groupe, M. Nang Ekomiye a indiqué qu'Al Omrane, leader au Maroc dans le secteur de l'habitat et du développement urbain, dispose des expertises nécessaires en la matière, exprimant la volonté de son pays d'approfondir les liens de coopération avec le groupe marocain, rapporte la MAP.



Le président du Directoire du Groupe Al-Omrane, Badre Kanouni, a de son côté souligné que cette visite offre une opportunité précieuse pour intensifier la coopération et le partenariat avec le Gabon, réaffirmant l'engagement historique du groupe en faveur d'une coopération agissante et au plus près des préoccupations de ses différents partenaires du continent africain, dans le cadre de programmes bilatéraux ou à travers les actions engagées par les organisations internationales dans lesquelles opère le Groupe.



Cette séance de travail entre les deux parties a été l'occasion de visionner une vidéo institutionnelle passant en revue plusieurs projets réalisés par le groupe Al-Omrane dans la ville de Tamesna, notamment le centre culturel, la Maison des jeunes, la zone industrielle, la formation professionnelle, la cité des métiers et des compétences, la grande mosquée et le grand parc du Tamesna.



La délégation gabonaise a également effectué une visite de terrain dans l'un des projets résidentiels les plus importants du groupe, le projet résidentiel pilote "HQE" respectueux des normes environnementales et d'économie d'énergie.



Dans ce projet résidentiel, les matériaux de fabrication locale ont été utilisés, selon les spécifications modernes, avec des murs qui isolent les sons et contribuent à adoucir l'air à l'intérieur des appartements, en été comme en hiver, en plus d'un système de gestion de l'eau qui priorise l'écologie.



La visite de la délégation gabonaise, conduite par le ministre gabonais de l'Habitat et de l'Urbanisme, à Marrakech, Tamesna, Chrafate, Tanger et à plusieurs autres projets, s'inscrit dans le cadre de la participation du Gabon en qualité de pays invité d'honneur à la 18ème édition du Salon international du bâtiment (SIB 2022), tenue à El Jadida.



Des visites et des rencontres ont été organisées pour permettre à la délégation gabonaise de mieux connaître l'expérience nationale, notamment en matière de modernisation urbaine et de développement des centres urbains et des villes nouvelles, en visitant à la fois Tamesna et Chrafate, afin d'évaluer la spécificité de ce type d'ouvrages et leurs effets bénéfiques sur les équilibres socio-spatiaux et la qualité de vie des citoyens.