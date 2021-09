Le Gabon célèbre à Laâyoune le 61ème anniversaire de son indépendance

21/09/2021

L’ ambassade du Gabon à Rabat a choisi la ville de Laâyoune pour célébrer le 61ème anniversaire de l’indépendance de ce pays africain ami, qui avait ouvert en janvier 2020 un consulat général dans la capitale du Sahara marocain. Un programme riche a été conçu pour cette célébration organisée samedi et dimanche sous le signe "Le Gabon à Laâyoune", dont des prestations artistiques reflétant le riche patrimoine culturel gabonais, une exposition de produits gabonais, des dons de kits scolaires et des visites de plusieurs projets à Laâyoune. Pour le 1er conseiller de l’ambassade du Gabon à Rabat, Tatiana Maghouya Iga Iga, Laâyoune est une ville "en pleine expansion" et il s’agit de donner un contenu à la présence consulaire gabonaise au Sahara marocain et montrer aux autres pays amis du Maroc que cette région connait un développement très rapide. Après avoir salué l’appui des autorités locales au consulat général du Gabon à Laâyoune, la diplomate gabonaise a réitéré le soutien indéfectible de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume. Elle a fait savoir que cette présence diplomatique augure d’un avenir prometteur pour les relations d’amitié historiques entre les deux pays en particulier sur le plan économique. Pour le wali de la région Laâyoune Sakia-ElHamra,Abdeslam Bekrate, la célébration du 61ème anniversaire du Gabon à Laâyoune est un "grand événement" qui témoigne de cette relation "exceptionnelle" et cette fraternité "très forte" qui existent entre le Maroc et le Gabon et dont les fondements ont été posés par feu S.M Hassan II et feu le président Haj Omar Bongo.