Le Forum social-démocrate arabe, dont l’USFP est membre fondateur, dénonce l’ agression israélienne

19/04/2022

Condamnation des exactions israéliennes par les organisations de la jeunesse arabe

Le Forum social-démocrate arabe, composé des partis démocrates et progressistes arabes dont l’USFP, a condamné l’agression des forces israéliennes contre le peuple palestinien et leur prise d'assaut de la mosquée Al Aqsa, tout en agressant et arrêtant des fidèles. D’après un communiqué de presse parvenu à Libé, le Forum social-démocrate arabe considère que cette agression s’inscrit dans le cadre des plans d’Israël « visant à judaïser Al Qods, abolir son caractère arabe, islamique et chrétien, l'isoler du reste des terres palestiniennes et à y construire et étendre des colonies sous la protection de l'armée israélienne », tout en déplorant « le silence total de la communauté internationale sur ce qui se passe en Palestine ». Le Forum a également dénoncé «la politique d’arrestation des enfants et leur détention dans des cellules individuelles en les privant de tous leurs droits garantis par les conventions et lois internationales et le fait de les traduire en justice, comme c'est le cas du prisonnier Ahmad Manasra, qui a été détenu pendant 7 ans alors qu'il avait 13 ans ». Face à cette situation, le Forum social-démocrate arabe a appelé la communauté internationale et les organisations de défense des droits humains à intervenir d’urgence pour contraindre Israël « à mettre fin à ces pratiques brutales et à reconnaître les droits du peuple palestinien au retour, à l'indépendance et à établir son propre Etat avec Al Qods comme capitale ». Il a également appelé le Comité Al Qods et l'Organisation de la coopération islamique à «prendre des mesures urgentes pour contraindre l’occupant à mettre fin à ces pratiques» et le Conseil de sécurité de l'ONU à « tenir une session d'urgence afin de condamner les actions israéliennes portant atteinte aux lieux de culte sacrés pendant le mois de Ramadan et obliger Israël à respecter les conventions et normes internationales et les droits humains ». En outre, le Forum social-démocrate arabe a exhorté l'Internationale socialiste et l'Alliance progressiste ainsi que les partis politiques qui en sont membres à faire pression sur leurs gouvernements et Parlements pour qu'ils condamnent Israël pour ses pratiques et ses agressions continues contre le peuple palestinien. Par ailleurs, des organisations de la jeunesse dans le monde arabe (à savoir la Chabiba ittihadia, le PSYU (Palestinian Struggle Youth Union), l’Organisation des jeunes socialistes démocrates, les jeunes du Parti du travail libyen, la jeunesse du parti social-démocrate jordanien et l’Union générale des étudiants tunisiens) ont dénoncé l’agression israélienne. Elles ont appelé la communauté internationale à intervenir pour mettre fin aux pratiques des forces israéliennes, à appliquer les conventions internationales garantissant au « peuple palestinien le droit d’exercer sa vie normale sur son territoire et établir son propre Etat indépendant avec Al Qods comme capitale ». Elles ont également appelé les partis, les organisations de jeunesse et celles des droits humains dans la région arabe et partout dans le monde à prendre part aux campagnes de solidarité avec le peuple palestinien.