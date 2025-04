Le Forum international de l'étudiant fait escale à DakhlaLe Forum international de l'étudiant fait escale à Dakhla

29/04/2025

La ville de Dakhla a accueilli, vendredi, la 16ème édition du Forum international de l'étudiant, organisé à l’initiative du Groupe de l’étudiant marocain.



Cette manifestation estudiantine, organisée en partenariat avec l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab, vise à renforcer l’accès à l'information de proximité et à promouvoir une orientation scolaire optimale des jeunes au niveau régional, à travers l’organisation de rencontres directes avec des experts et des spécialistes du secteur de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’AREF de Dakhla-Oued Eddahab, Mohamed Faouzi, a indiqué que l’organisation de ce forum s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de route 2022-2026, notamment le quatrième engagement relatif à l’orientation scolaire des élèves vers des parcours en adéquation avec leurs aptitudes, en vue d’accroître leurs chances de réussite.



M. Faouzi a souligné que ce forum, qui constitue une plateforme d’information et d’accompagnement pour l’orientation scolaire des élèves de la deuxième année du baccalauréat, réunit plus de 50 exposants, dans l’objectif de les accompagner dans leurs choix d'orientation post-baccalauréat.



Pour sa part, Kawtar El Abdellaoui, responsable au sein du Groupe de l’étudiant marocain, a indiqué que ce forum réunit un ensemble d’experts et de professionnels du domaine de la formation, issus de plusieurs universités et établissements d’enseignement supérieur publics et privés.



Ce forum s'assigne également pour objectif de répondre aux interrogations et questionnements des élèves et de les accompagner dans leurs choix d’orientation post-baccalauréat, a-t-elle poursuivi.



Le forum cible principalement les élèves du baccalauréat, ainsi que leurs parents, en mettant à leur disposition l’ensemble des informations relatives à l’orientation scolaire et aux parcours d’études disponibles, à travers la présentation de conseils pratiques sur les choix éducatifs possibles, ainsi que sur les filières et programmes proposés dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle.



Lors de cette édition, les différents exposants ont veillé à fournir des conseils et des informations sur les établissements de formation marocains et étrangers, ainsi que sur les perspectives d'études qu'ils offrent, les conditions d'inscription, en plus des calendriers des concours organisés par les grandes écoles et les instituts.