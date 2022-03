Le Forum international de l'étudiant fait escale à Casablanca pour sa 30ème édition

17/03/2022

La ville de Casablanca a accueilli, mardi, la 30ème édition du Forum international de l’étudiant, un rendezvous d'orientation par excellence pour contribuer à construire le Maroc des compétences. Initié sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par le Groupe "l'Etudiant marocain" en partenariat avec la caravane Jadara, ce forum qui se tiendra du 24 au 27 mars au parc d'exposition de l'Office des changes, a pour objectif d'orienter les bacheliers, étudiants et parents afin de les aider à connaître toutes les possibilités d'études et de carrières. Placée sous le thème "Ensemble pour construire notre Maroc des compétences", cette édition 2022 qui réunit les universités, les établissements supérieurs, professionnels et techniques, publics et privés, du Maroc et de l'étranger, se veut un espace où les jeunes peuvent puiser toutes les informations nécessaires pour élaborer leurs parcours éducatif et professionnel. Dans une déclaration à la presse, le président du Groupe «l'Etudiant marocain», Mohcine Berrada, a indiqué que cette 30ème édition a pour but de permettre aux étudiants de rencontrer les professionnels de la formation et de l'emploi, et de se projeter plus sereinement dans l’avenir, tout en bénéficiant d'une orientation optimale. "Les acteurs de la formation qui sont présents aux différents forums cette année esquissent un dispositif d'orientation exhaustif à même de mieux préparer nos milliers de visiteurs, à exploiter leurs talents et à renforcer leur employabilité", a-t-il expliqué. Pour ce qui est des nouveautés de l'édition 2022, M. Berrada a relevé qu'elle sera marquée par l'exhaustivité de la représentation des formations et par de nouvelles formations qui permettent aux jeunes de s'ouvrir sur les nouveaux métiers. Il a, par ailleurs, souligné que le partenariat avec la caravane Jadara vise à contribuer à construire un Maroc des compétences porte par une jeunesse outillée par son savoir, solidaire par ses valeurs et audacieuse par son ouverture sur le monde. L'édition 2022 des Forums internationaux de l'étudiant compte six rencontres, dans les régions de Béni Mellal (11-12 mars), Marrakech (18-19 mars), Casablanca (24-27 mars), Rabat et Tanger (31 mars et 1er avril) ainsi que le Forum des licences, masters et de la formation continue les 20 et 21 mai. La caravane Jadara by Fondation marocaine de l’étudiant (FME), placée sous le Haut patronage de Sa Majesté a pour ambition de favoriser l’information et l’orientation des jeunes issus des établissements de protection sociale pour distribuer des bourses d’excellence. Acteur majeur de l’information et d’aide à l’orientation et partenaire principal du secteur de l’éducation-formation au Maroc, le Groupe «l’Etudiant marocain » cumule plus de 30 ans d’expérience au cours desquels il a valorisé le système d’enseignement et de formation afin d’accompagner les élèves et les étudiants à mieux construire leur aveni