Le Forum des régions d'Afrique salue l’ engagement de SM le Roi aux côtés des collectivités locales et régionales africaines

12/09/2022

Les membres du Forum des régions d’Afrique (FORAF), réunis à Saïdia, ont exprimé leur profonde gratitude et leur déférente considération à SM le Roi Mohammed VI pour Son engagement aux côtés des collectivités locales et régionales africaines.



Au terme des travaux de la première édition de ce forum, tenue du 08 au 10 septembre, les participants ont mis en exergue "le geste d’amitié et de fraternité du Royaume du Maroc, sous l’impulsion de SM le Roi, à l’égard des pays frères d’Afrique pour soutenir leurs efforts pendant la Covid-19 et face à la pénurie actuelle en intrants agricoles".



Les présidents des régions africaines participant à ce Forum ont fait part de "leur vive reconnaissance au Souverain pour les appuis constants et multiformes que le Royaume du Maroc n’a cessé d’apporter à leur organisation Cité et Gouvernement locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique)", depuis l’installation de cette instance en janvier 2008 à Rabat.



Ils ont réitéré, dans ce sens, la disponibilité du FORAF à œuvrer activement en faveur de l’intégration africaine pour la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.



Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par l'Association des Régions du Maroc, en collaboration avec Cité et Gouvernement locaux Unis d'Afrique, le Conseil régional de l'Oriental, et le soutien du ministère de l'Intérieur du Royaume du Maroc, cette première rencontre du FORAF a connu la participation de plus de 20 pays d’Afrique adoptant un système décentralisé, avec la présence d’environ 85 présidents de régions africaines.