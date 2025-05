Le Forum annuel des personnes handicapées salue les efforts louables de SM le Roi en soutien à la population maqdessie

05/05/2025

Les participants à la 4e session du Forum annuel des personnes en situation de handicap, organisée, dimanche dans la Ville Sainte, par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif (BMAQ), ont salué les efforts louables de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en soutien à toutes les catégories de la population maqdessie.



A cette occasion, le président de l'Association Nour Al-Ain des personnes non-voyantes Mohamed Sayad a exprimé, dans une allocution au nom des associations participantes, ses remerciements et sa gratitude à Sa Majesté le Roi pour le grand intérêt que le Souverain porte aux actions de l'Agence.



Il a insisté sur l'importance que l'Agence accorde aux personnes handicapées, en consacrant une part fixe de son budget au soutien des institutions maqdessies œuvrant dans le domaine du handicap, dans le contexte difficile que vit la Ville Sainte.



Le forum, qui a vu la participation de 10 associations spécialisées et de plusieurs porteurs de projets, a été l'occasion de réaffirmer l'engagement de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, à soutenir la Ville Sainte, ses habitants et leurs institutions en toutes circonstances, en concrétisation de sa devise : "Avec eux dans la prospérité comme dans l'adversité".



De son côté, le coordonnateur des programmes et projets de l'Agence à Al-Qods, Ismail Al-Ramli, a affirmé que cet événement annuel intervient en reconnaissance des efforts des personnes en situation de handicap et de leur rôle actif dans la société, notant que leurs réalisations remarquables démontrent qu'en leur offrant des opportunités, une formation et un soutien institutionnel, elles sont capables de jouer un rôle prépondérant au sein de leur communauté.



Les participants à ce forum ont été au rendez-vous, à cette occasion, avec une exposition de créations artistiques et de produits artisanaux réalisés par des personnes en situation de handicap, outre une présentation d'applications numériques destinées à cette catégorie.

L'événement s'est clôturé par diverses activités artistiques, dont un spectacle de marionnettes donné par un enfant autiste.