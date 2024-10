Le Forum "Morocco Estonia e-Connect", le 21 octobre à l’Université Mohammed VI Polytechnique

20/10/2024

Le Campus Technopolis de Rabat-Salé de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) accueillera, lundi prochain, un forum sur le thème "Morocco Estonia e-Connect".



Ce Forum est organisé par le cabinet marocain d’affaires publiques Consensus Public Relations (CPR) et l’Estonian ICT Cluster, en partenariat avec le ministère délégué chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, le Groupe Crédit Agricole du Maroc et l’Université Mohammed VI Polytechnique, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



Véritable carrefour d’échanges entre deux nations, cet événement vise à mettre en avant les synergies possibles entre le Royaume du Maroc et la République d’Estonie en matière de gouvernance numérique, à travers une série d’interventions de haut niveau et de réflexions stratégiques, souligne le communiqué.



Au cœur de cette rencontre, la volonté de tirer profit de l’expérience estonienne, largement saluée pour avoir su mettre la technologie au service de l’État et des citoyens, dans le but d’impulser une transformation numérique majeure au Maroc, explique la même source.



L’Estonie s’est imposée comme un modèle de référence mondial grâce à la mise en place de systèmes de gouvernance électronique innovants, basés sur une vision claire, une volonté politique forte et une culture numérique profondément ancrée, relève le communiqué, ajoutant que "Morocco Estonia e-Connect" offrira aux participants l’opportunité d’explorer ces piliers fondamentaux, indispensables à la réussite de toute stratégie numérique moderne.



Le Maroc, de son côté, s’illustre comme un acteur de plus en plus dynamique dans le domaine de la transition numérique, aspirant à devenir un leader régional en matière de digitalisation, grâce à la Stratégie nationale "Digital Morocco 2030" qui a posé les bases d’une transformation numérique progressive et inclusive, font remarquer les organisateurs.



Le forum, poursuit-on, s’inscrit dans cette dynamique, mettant en avant les efforts continus du Royaume pour moderniser ses services publics, renforcer l’efficacité administrative et améliorer l’expérience des citoyens à travers l’adoption des technologies avancées.



Les interventions prévues lors de cet événement aborderont des thématiques clés, telles que les prérequis pour une gouvernance numérique efficace, les cadres juridiques et stratégiques nécessaires à la création d’un écosystème numérique durable, ainsi que l’intégration des technologies dans les schémas de gouvernance.



Le Forum sera ouvert par la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, et le ministre des Affaires étrangères de la République d’Estonie, Margus Tsahkna, conclut le communiqué.