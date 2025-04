Le Forum Mines-Rabat Entreprises célèbre sa 25e édition

17/04/2025

Les travaux de la 25e édition du Forum Mines-Rabat Entreprises, se sont ouverts, mercredi à Rabat, sous le thème "Maroc-Pays du Golfe: Une stratégie royale clairvoyante prônant une alliance inédite".



Carrefour privilégié entre le monde académique et le milieu professionnel, ce Forum de deux jours connait la participation de plusieurs experts, entreprises ainsi que des ingénieurs en herbe pour un échange "win-win", dynamique et ambitieux.



S’exprimant à cette occasion, le directeur de l'École nationale supérieure des mines de Rabat, Omar Oussouaddi, a souligné que cet événement annuel constitue une plateforme d'échange et un espace d'interaction fructueux, notant par la même occasion, que le forum demeure une opportunité tant pour les étudiants que les entreprises pour actualiser leurs connaissances.



Revenant sur le thème de cette année, M. Oussouaddi a relevé que ce choix témoigne de l'intérêt des étudiants pour l’ouverture sur de nouvelles opportunités à l’international et conformément au partenariat stratégique entre le Maroc et les pays du Conseil de Coopération du Golfe, basé sur une fraternité solide, une complémentarité économique ainsi qu’une coopération politique, culturelle et cultuelle.



Pour sa part, le président du comité Forum Mines-Rabat entreprises, Ahmed Belafya, a relevé que le forum qui ne cesse de se réinventer au fil des années, s'érige désormais en un espace fertile de transmission et d’échange d’expertises.



A cette occasion, sept conventions de partenariat ont été signées entre l’École nationale supérieure des mines de Rabat et des acteurs professionnels de référence. Il s’agit de l'Institut de Recherche en Énergie solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN), le laboratoire Lpee, Akkodix (Smart Industry), TE Connectivity (Leader en connectivité et capteurs), MADREX (société d'ingénierie industrielle), le Groupe EM Energie, Capgemini engineering, et OMCo (entreprise spécialisée dans le transport de gaz naturel).



Ces conventions s'inscrivent dans une dynamique stratégique visant à renforcer l'écosystème d'accompagnement des talents, favoriser l'émergence de compétences d'avenir et construire des liens concrets entre formation, innovation et engagement sociétal.



Au programme de cette édition qui se tient à l'École nationale supérieure des mines de Rabat, figurent des conférences inspirantes, des expositions interactives et un vaste espace de recrutement en vue de permettre aux participants de rencontrer directement les entreprises et d'explorer des opportunités de carrière.



Hub d'échanges, le Forum met en avant les stands de recrutement, offrant aux visiteurs un accès privilégié aux recruteurs des plus grandes industries. Cet événement se veut comme tremplin incontournable vers l'excellence et la réussite professionnelle.



À travers cette initiative, Forum Mines-Rabat Entreprises poursuit son engagement en termes d'accompagnement de ses étudiants vers des carrières d'exception, en favorisant la rencontre entre talents émergents et acteurs économiques de premier plan.