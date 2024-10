Le Forum Ingénieurs du Nord, les 29 et 30 novembre à Tanger

30/10/2024

L'Ecole nationale des sciences appliquées de Tanger (ENSAT) organise, les 29 et 30 novembre, le Forum Ingénieurs du Nord, sous le thème "L’Économie numérique: Catalyseur d’une gouvernance agile et durable à l’aube du Maroc Digital 2030''.



Cet événement réunira non seulement les étudiants des trois ENSA du Nord (Tanger, Tétouan et Al Hoceima), mais également ceux des deux Facultés des sciences et techniques (FST) de Tanger et d'Al Hoceima, ainsi que des lauréats et étudiants provenant d'autres établissements d'ingénierie au Maroc, indique un communiqué des organisateurs.



Il permettra d'explorer comment les technologies numériques, telles que l'intelligence artificielle et le Big Data, peuvent être intégrées dans nos pratiques institutionnelles pour non seulement améliorer l'efficacité de la gestion, mais aussi répondre aux défis environnementaux et sociaux contemporains.



Pour les entreprises, ce Forum représente une opportunité précieuse de rencontrer directement des jeunes talents formés aux technologies les plus récentes et aux défis de l'ère numérique, tandis que pour les étudiants, c'est une occasion de rencontrer des recruteurs de grandes entreprises nationales et internationales, se préparer à l'économie numérique et d'établir des réseaux professionnels solides, en se connectant avec des experts de l'industrie et des mentors, leur offrant des conseils et une vision concrète des enjeux du marché de l'emploi.



L'édition 2024 mettra un accent particulier sur l’économie numérique en tant que moteur d'une gouvernance agile et durable, un sujet d’une actualité cruciale à l’aube de la stratégie Maroc Digital 2030. Ce thème invite à réfléchir sur le rôle que joueront les ingénieurs dans la transformation digitale du pays, en assurant une transition vers une économie plus inclusive et performante.



Dans ce cadre, les entreprises auront l'opportunité de montrer comment ils intègrent les solutions numériques et l'intelligence artificielle pour améliorer leurs processus et contribuer à une gouvernance plus réactive et résiliente. "Alors que le Maroc poursuit son ambition de s'imposer comme un hub régional et continental de l'innovation numérique, il est impératif de réfléchir aux moyens de faire de l'économie numérique un levier de développement", souligne le directeur de l'ENSAT, Moussa Ahmed, cité dans le communiqué, relevant que le programme Maroc Digital 2030 incarne cette vision, en stimulant la transformation digitale des institutions publiques et privées, tout en créant des opportunités pour une gouvernance plus agile et durable.



Cet événement sera l'occasion de discuter des outils et des stratégies qui permettront d'assurer la réussite de la transformation numérique au Maroc, relève la même source, invitant toutes les parties prenantes à s'engager pleinement dans cette réflexion collective, afin d'élaborer des solutions concrètes et durables pour un avenir numérique porteur pour le Maroc. Au programme de cette édition figurent une session inaugurale, des stands d'entreprises, des entretiens, des conférences et des ateliers. Lors de l'édition précédente, le forum a attiré plus de 3.000 participants, ce qui témoigne de son importance comme plateforme de rencontre entre les entreprises et les futurs ingénieurs.