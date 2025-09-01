Le Fonds d'équipement communal réalise un PNB de 328 MDH au 1er semestre 2025

01/09/2025

Le Fonds d'équipement communal (FEC) a réalisé un produit net bancaire (PNB) de 328 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2025, contre 326 MDH à la même période un an auparavant.



"Au 30 juin 2025, le PNB du Fonds d'équipement communal s'est établi à 328 MDH, soit un niveau comparable à celui enregistré au cours de la même période de l'année précédente. En matière de refinancement, il y a lieu de souligner que la part des financements internationaux a représenté près de 25% des ressources d'emprunt du FEC au 30 juin 2025, contre 18% au 30 juin 2024 et 8% au 30 juin 2020", indique le FEC dans un communiqué.



Cette évolution reflète la stratégie de diversification des ressources de la banque, ouverte sur les financements internationaux, et dénote de la confiance d'Institutions financières de développement (DFI) de premier plan à l'égard du FEC, rapporte la MAP.



S'agissant de l'activité de prêts, elle a connu une évolution positive au terme du S1-2025, dès lors que les engagements et les décaissements de prêts ont affiché des hausses respectives de 4% et 10% à fin juin 2025 par rapport à la même période de l'année dernière, pour atteindre respectivement 1.559 MDH et 900 MDH.



Ces financements territoriaux ont porté sur la réalisation de plusieurs projets dans différents secteurs d'intervention, particulièrement ceux à fort impact social, environnemental et climatique, contribuant ainsi à la résorption des déficits multidimensionnels d'infrastructures de base, au renforcement de la résilience des territoires face aux effets du changement climatique et à la réalisation des Objectifs du développement durable (ODD).



Les résultats du rating environnemental et social des engagements de prêts au titre du S1-2025 font ressortir que la majorité des projets engagés, soit plus de 85%, sont classés dans les "Catégories D ou C", et concernent des projets à risques minimes et maîtrisables. Le Fonds d'équipement communal continue, ainsi, de renforcer son positionnement en tant qu’acteur de référence au service d'un développement durable, inclusif et résilient des territoires et ce, conformément à la stratégie affirmée de la banque en matière de durabilité.