Le Flamenco illumine la scène en ouverture du Festival des Andalousies Atlantiques

29/10/2022

La 18ème édition du Festival des Andalousies Atlantiques s'est ouverte, jeudi soir, avec à l’affiche des pièces de "Naturalmente Flamenco".



De la Seguiriya lancinante et tragique à l’Alegria joyeuse, les chanteurs, danseurs et musiciens du Ballet de Flamenco de Andalucía ont ainsi fait vivre les mélomanes et l’assistance des moments magiques et inoubliables, en les faisant plonger dans l’esthétique flamenca, à travers un langage chorégraphique mêlant subtilement tradition et modernité.



Un spectacle de haute facture foisonnant de surprises sous la direction artistique d’Úrsula López et ce, au grand bonheur de milliers de festivaliers conquis.



A l’issue de cette performance musicale inégalable, témoin de cette musique et de cette diversité qui transgressent les frontières, l'assistance avait rendez-vous avec une autre prestation, et non des moindres, de l’Orchestre Rawafid, sous la houlette de maître Omar Metioui, chef emblématique et figure incontournable de la musique arabo-andalouse, en compagnie de la légende vivante du violon, Elad Levi, ainsi que des belles voix de Yohai Cohen, Omar Jaidi et Hicham Dinar.



Un concert époustouflant autour des pages des plus exaltantes et des plus authentiques du patrimoine musical judéo-arabe où le trait d’union unit plus qu’il ne sépare les uns des autres.

Par la suite, les festivaliers ont été gratifiés d’un spectacle exceptionnel, signé par la talentueuse chanteuse Zainab Afailal.



Et ce n’est pas tout, puisque l’assistance a été conviée à découvrir et à admirer une fusion de la Nouba andalouse avec le Flamenco de Andalucía. Un moment fort de cette soirée inoubliable, qui marque le dialogue des cultures et célèbre cette communion et ouverture sur l’autre.



Communion, fiesta et partage musical sont les mots qui définissent la clôture de cette soirée inaugurale, marquée aussi par la participation d’Abir El Abed, dont la voix sublime et la musicalité ne cessent d’envoûter et de séduire.



Evénement phare de la scène culturelle nationale et internationale, le Festival des Andalousies Atlantiques fait son retour de la plus belle des manières, avec à la clé une programmation féérique et alléchante.



Afin de donner de la légitimité à cette communion et à cette histoire judéo-musulmane, et de célébrer ces retrouvailles du Festival avec les mélomanes, qui affluent des quatre coins du monde, l’Association Essaouira-Mogador a concocté une programmation de haute facture : 170 artistes, 14 concerts, 3 scènes et un programme signé du sceau de l’exception pour faire de cette édition 2022, un millésime qui fera date.