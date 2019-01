Le Festival national du film de Tanger dévoile sa sélection officielle

01/02/2019

15 longs-métrages et autant de courts seront en compétition pour décrocher les prix de la 20ème édition du Festival national du film de Tanger, qui se tiendra du 1er au 9 mars prochain, a annoncé mercredi le Centre cinématographique marocain (CCM). Le centre a indiqué, dans un communiqué, qu’après avoir visionné les 22 longs métrages (fiction) et sept films documentaires candidats, la commission de sélection, présidée par le critique Omar Belkhemmar, et qui compte parmi ses membres Sabah Bendaoud, Jihane Bougrine et Ahmed El Housni, a porté son choix sur 15 productions. Les 13 longs métrages de fiction sont ''Achoura'' de Tala Selhami, “Hala Madrid, Visca Barça'' de Abdelilah El Jaouhary, ''Indigo'' de Selma Bargach, ''La guérisseuse'' de Mohamed Zineddaine, ''Les 3 M histoire inachevée'' de Saad Chraibi, ''Les coups du destin'' de Mohamed El Younsi, ''Les saisons de la soif'' de Hamid Zoughi, ''Nadira'' de Kamal Kamal, ''Sofia'' de Meyem Benm’Barek, ''Ultime révolte'' de Jillali Ferhati, ''Une année chez les Français'' de Abdelfattah Arroum, et ''Une urgence ordinaire'' de Mohcine Besri. Pour ce qui est des longs métrages documentaires, il s’agit de ''Vie côtoyant la mort'' de Lahcen Majid, et de ''We could be heros'' de Hind Bensari. La commission de sélection des courts métrages, composée de Mohamed Mouftakir (président), et de Jihane El Bahhar, Abdelahk Najib (membres), et Tariq Khalami (représentant du CCM), a visionné 33 films et choisi 15 pour la compétition officielle. Ils sont : ''Angoisse'' de Ali Benjelloun, ''Candidats au suicide'' de Hamza Atifi, ''Flashback'' de Lakhdar El Hamdaoui, ''La cellule'' de Rabii El Jawhari, ''La route'' de Mohamed Oumai, ''Le chant du cygne'' de Yazid El Kadiri, ''Le foulard'' de Chaquir Achahbar, ''Les enfants des sables'' d’El Ghali Grimaiche, ''Mks 86'' de Driss Roukhe, ''Sang blanc'' de Rafiq Boubker, ''Sophisma'' de Abdou El Mesnaoui, ''Une date'' de Rachid Zaki, ''Vie d'une princesse'' de Fayçal Hlimi, ''Waraq'' de Abdelekbir Rgaguena et ''Yasmina'' de Ali Smili et Claire Cahen.