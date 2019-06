Le Festival national des arts populaires de retour pour une 50ème édition

30/06/2019 H.B

«Le Festival national des arts populaires est de retour. Et cela grâce aux efforts du ministère de la Culture et de la Communication et de la Wilaya de Marrakech-Safi qui se sont mobilisés pour faire revivre ce patrimoine culturel et artistique, particulièrement symbolique », a déclaré Mohammed Al-Kandiri, directeur général du Festival national des arts populaires, lors d'une conférence de presse organisée récemment à Marrakech. Il a également souligné que ce festival a atteint le stade de la maturité et entame une nouvelle étape dans son histoire tout en préservant ses fondements. Il a ajouté que le programme de cette année sera marqué par la participation de 600 artistes représentés par 40 groupes folkloriques qui donneront des spectacles au Palais Badi, Place Jemaa El Fna, Place Al Harthy, l'oasis d'Al Masalla et le théâtre Royal. On notera également la participation des groupes folkloriques Les Slaves d’Ukraine, Yuechi de Chine. Le continent africain sera, quant à lui, représenté par Drapo Africa du Sénégal et Nejma de l’Algérie. « Ce festival est devenu l’un des plus grands et l’un des plus beaux évènements culturels au Maroc mais également au Maghreb, ce qui est un avantage pour la ville de Marrakech», a déclaré Mohammed Al-Kandiri. Il est enfin à noter que les organisateurs du festival ont également prévu d’organiser des conférences, des master class, en plus de quelques hommages à certains artistes.