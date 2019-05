Le Festival international du film documentaire de retour à Agadir

25/05/2019

La 11ème édition du Festival international du film documentaire d'Agadir (FIDADOC) aura lieu du 18 au 22 juin prochain, à l’initiative de l’Association de culture et d’éducation par l'audiovisuel (ACEA).

Selon un communiqué des organisateurs, les Pays-Bas ont été désignés comme invité d'honneur de cette édition, l’occasion d’accueillir une délégation de professionnels venus d’un pays célèbre par sa production et sa coproduction internationale de films documentaires, et qui accueille le rendez-vous le plus important de l’année dans ce domaine, à savoir le Festival international de documentaire d’Amsterdam (IDFA).

Pour la première fois, la compétition internationale comptera trois longs-métrages qui ont bénéficié du programme d’accompagnement artistique du FIDADOC, ce qui va permettre aux auteurs marocain, algérien et nigérian de ces films, de revenir à Agadir pour partager leur expérience avec les participants de la 8ème édition de la Ruche documentaire, ajoute la même source.

Outre le film d’ouverture "Le miracle du Petit Prince "de Marjoleine Boonstra, le menu de cette édition comprend des films en compétition et des séances spéciales comme la projection de l’un des chefs-d’œuvre du réalisateur néerlandais, Johan Van der Keuken, introduite par le producteur de ses derniers films, Pieter van Huystee.

Cette édition sera également marquée par la projection de trois films en langue amazighe dans le cadre de la sélection officielle, ajoute-t-on de même source. Le FIDADOC renouvelle cette année l’expérience d’une tournée de projections ambulantes en prélude du festival, qui visitera une dizaine de communes rurales de la région Souss-Massa du 26 mai au 1er juin.