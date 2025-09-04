Le Festival international du film de Marrakech annonce la création d’"Atlas Programs"

04/09/2025

Le Festival international du film de Marrakech a annoncé, lundi, la création d’"Atlas Programs", une nouvelle bannière regroupant toutes les initiatives professionnelles portées par la Fondation du festival.



Cette appellation unifiée traduit la volonté du festival de renforcer son engagement en faveur du cinéma marocain, arabe et africain, en structurant de manière "lisible et cohérente" l’ensemble de ses dispositifs d’accompagnement et de soutien à la nouvelle génération de cinéastes et producteurs marocains, arabes et africains, précise un communiqué des organisateurs.



"Atlas Programs" s’articule autour de quatre piliers complémentaires, indique le communiqué, citant, à cet effet, "les Ateliers de l’Atlas" qui, lancés en 2018, en restent le cœur historique.



Ce programme d’accompagnement artistique et professionnel, poursuit-on, s’adresse à des cinéastes et producteurs marocains, arabes et africains, avec pour objectif de soutenir les projets de films à deux étapes cruciales : le développement et la postproduction.



Chaque année, les porteurs de projets bénéficient d’un encadrement sur mesure, tout en rencontrant des professionnels internationaux susceptibles d’accompagner la vie future de leurs films, relève la même source.



Et de souligner qu'autour de ce socle central, plusieurs programmes ont vu le jour au fil des éditions, et seront désormais pleinement intégrés sous l’appellation "Atlas Programs".



C’est le cas d’"Atlas Station", lancé en 2023, qui propose à dix professionnels marocains – réalisateurs ou producteurs – un accompagnement destiné à renforcer leurs compétences et à ouvrir leurs projets à l’international.



Et d'ajouter qu'à partir de 2025, ce programme sera élargi à cinq réalisateurs marocains porteurs de courts métrages en postproduction, dans le but de soutenir des talents émergents en amont de la préparation de leur premier long métrage, tout en renforçant la visibilité du court métrage marocain dans les festivals spécialisés.



La distribution est également devenue un axe prioritaire du festival. A travers "Atlas Distribution", le festival a mis en place un dispositif unique dans la région, qui encourage la circulation des films marocains, arabes et africains auprès de nouveaux publics, poursuit le communiqué.



Créés en 2023, les Atlas Distribution Awards récompensent chaque année des distributeurs engagés dans cette dynamique. A compter de 2025, ce dispositif s’enrichira des "Atlas Distribution Meetings", un nouveau rendez-vous réunissant à Marrakech 60 acteurs de la distribution du monde arabe, d’Afrique et d'Europe.



"Pendant quatre jours, les distributeurs participants découvriront des films internationaux présentés dans le cadre du festival et des films en postproduction arabes et africains sélectionnés aux Ateliers de l'Atlas", soulignent les organisateurs.



Enfin, le programme Atlas Press, lancé en 2024, a pour ambition de renforcer la culture de la critique de cinéma au Maroc et se décline en deux volets complémentaires, le premier s’adresse à des journalistes en activité au Maroc, qui bénéficient d’un atelier de perfectionnement animé par un expert, tandis que le second, conçu pour les étudiants, vise à susciter des vocations en formant une nouvelle génération de critiques capables d’accompagner le dynamisme du cinéma local.



A travers "Atlas Programs", le Festival de Marrakech affirme sa volonté d’offrir une plateforme structurante et évolutive à destination des professionnels de la région, en couvrant l’ensemble de la chaîne de création et de diffusion, de l’écriture à la critique.